Пишні як пух: як приготувати справжні оладки, що не падають

Багато людей полюбляють пишні оладки, але не знають, як приготувати їх без дріжджів. Але вихід є – цей метод дає не менш смачні результати і без цього інгредієнта.

Просто треба готувати їх на кефірі і з содою – вийдуть смачними, повітряними та високими. Рецептом ідеальних пишних оладок ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @kudriava.food. Читайте також Тирамісу-болс за лічені хвилини: готуємо трендовий десерт цього літа Пишні оладки Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 500 мілілітрів кефіру;

– 2 яйце;

– 430 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки соди. Приготування: В миску налийте кефір кімнатної температури, вбийте яйця, дайте дрібку солі, цукор і збийте все вінчиком.

До цієї маси поступово додайте просіяне борошно і вимішайте все до однорідності – тісто має вийти густе. Борошно додайте майже все, лише одну столову ложку залиште.

Перед смаженням оладок додайте в тісто останню ложку борошна та соду, гарно вимішайте і залиште на 2 хвилини, щоб тісто набухло. Більше не мішайте, бо оладки не виростуть.

Розігрійте пательню з достатньою кількістю олії й смажте оладки на повільному вогні з двох боків до золотистої скоринки. Готово! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і повітряний десерт "Павлова" зі свіжими ягодами.