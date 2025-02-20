Як приготувати смачні і пишні сирники, які не вбирають олію
Ключ до приготування апетитних сирників – мінімум борошна і якнайбільше кисломолочного сиру. Такий підхід не лише не дає сирникам вбирати зайву олію під час смаження, але й гарантує, що вони не підгорять, а отже, матимуть пишну текстуру та виразний смак.
Існує й ще декілька секретних інгредієнтів для ідеальних сирників, наприклад, додавання не яєць, а лише жовтків, й цукрової пудри, а не цукру. Рецептом смачних і пишних сирників, які не вбирають зайву олію, ділиться 24 Канал з посиланням на ProstoWay.
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Смачні і пишні сирники, які не вбирають олію
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яєчні жовтки;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 3 столові ложки пшеничного борошна;
– 2 столові ложки рослинної олії для смаження.
Приготування:
- Перетріть сир через сито, щоб продукт наситився киснем і сирники вийшли пишними.
- До перетертого сиру додайте яєчні жовтки, перемішайте та всипте цукрову пудру.
- Додайте ложку борошна та перемішайте. Всипте ванільний цукор.
- Ще одну ложку борошна всипте на обробну дошку, де формуватимете "шайбочки". Сформуйте сирники лопаткою заввишки 1 сантиметра.
- Обваляйте сирники в борошні й обсмажте на сковорідці з олією по 3 – 4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
- Якщо ж бажаєте зовсім нежирні сирники можете обсмажити їх на сухій пательні, й допекти у духовці – 30 хвилин при 170 градусах.
Смачного!
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