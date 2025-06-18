Ідеальне рішення у піст: апетитна намазка з горбуші – від неї не залишається ні грама

Намазка – це чудове рішення для сніданку або перекусу. Це той випадок, коли з мінімуму інгредієнтів можна отримати максимум смаку.

Консервована горбуша та кілька простих додаткових інгредієнтів – ось і все, що потрібно для апетитної намазки, яка усім прийдеться до смаку. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом порталу "На пенсії". Цікаво Легендарна страва українських Карпат: рецепт "залізного" борщу – автентичний рецепт Рецепт намазки з горбуші Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 банка горбуші у власному соку;

– 2 варені яйця;

– 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– 3 столові ложки вершкового сиру;

– свіжий кріп до смаку. Приготування: Горбушу розімніть виделкою до стану кашки та перекладіть у чашу блендера. Додайте до риби варені яйця, зубчик часнику, трохи гірчиці та м’який вершковий сир. Збивайте все разом до отримання гладкої, кремоподібної текстури. Готову пасту перекладіть у чисту баночку для зберігання в холодильнику або одразу наносьте на хліб. Для подачі прикрасьте зверху свіжим подрібненим кропом. Смачного! Ідеальний десерт літа: як приготувати корзинки з полуницею.