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18 червня, 08:24
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Ідеальне рішення у піст: апетитна намазка з горбуші – від неї не залишається ні грама

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт намазки з горбуші включає консервовану горбушу, варені яйця, часник, французьку гірчицю, вершковий сир і кріп.
  • Це чудовий варіант перекусу на період посту. 

Намазка – це чудове рішення для сніданку або перекусу. Це той випадок, коли з мінімуму інгредієнтів можна отримати максимум смаку.

Консервована горбуша та кілька простих додаткових інгредієнтів – ось і все, що потрібно для апетитної намазки, яка усім прийдеться до смаку. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт намазки з горбуші 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 банка горбуші у власному соку;
– 2 варені яйця;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– 3 столові ложки вершкового сиру;
– свіжий кріп до смаку. 

Приготування

  1. Горбушу розімніть виделкою до стану кашки та перекладіть у чашу блендера.

  2. Додайте до риби варені яйця, зубчик часнику, трохи гірчиці та м’який вершковий сир.

  3. Збивайте все разом до отримання гладкої, кремоподібної текстури.

  4. Готову пасту перекладіть у чисту баночку для зберігання в холодильнику або одразу наносьте на хліб.

  5. Для подачі прикрасьте зверху свіжим подрібненим кропом.

Смачного!

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