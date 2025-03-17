Ідеально для тих, хто постить: пісні гречаники – ситна страва без грама м'яса

Гречаники – це котлети з гречки. Зазвичай рецепти включають м'ясо, але пісні гречані котлети нічим не поступаються класичним.

Ця страва точно сподобається всій родині та доповнить меню під час посту. Як приготувати пісні гречаники розповідає 24 Канал з посиланням на Liga.net.

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Пісні гречаники без м'яса

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 10

Інгредієнти:

– 200 грамів, або 1 склянка гречаної крупи;

– 3 – 4 картоплини;

– 2 цибулини;

– 2 столові ложки борошна або панірувальних сухарів для панірування;

– сіль та перець – на смак;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Промийте гречану крупу, залийте трьома склянками води, додайте дрібку солі та варіть до готовності.

Після варіння залиште гречку охолонути. Вона має бути м'якою, вологою, але без води.

Картоплю та цибулю очистьте та натріть на дрібній тертці.

У великій мисці змішайте відварену гречку, натерту картоплю та цибулю. Додайте сіль та перець на смак. Ретельно перемішайте до однорідності.

З отриманої маси сформуйте котлети бажаного розміру та запаніруйте.

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте гречаники з обох боків до золотистої скоринки на невеликому вогні до готовності.

Готово!

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