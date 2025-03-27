Жодного м'яса і яєць: готуємо смачні й ситні пісні котлетки

Котлети – це не лише про м'ясо. Під час Великого посту для приготування цієї популярної страви можна використовувати різноманітні альтернативні інгредієнти, щоб задовольнити потреби тих, хто дотримується посту.

Веганські котлети завоювали популярність не тільки завдяки своєму чудовому смаку, але й універсальності, адже з ними можна постійно експериментувати. Рецептом пісних котлет без м'яса та яєць розповідає 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Карпатська Господиня".

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Пісні котлети – рецепт

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів вівсяних пластівців швидкого приготування;

– 200 мілілітрів окропу;

– 1 чайна ложка овочевої приправи;

– 300 грамів картоплі;

– 1 цибулина;

– 1 чайна ложка соди;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– 0,5 чайної ложки мускатного горіха.

Приготування:

Додайте овочеву приправу в окріп, перемішайте й залийте пластівці. Накрийте посудину кришкою на 15 хвилин, щоб пластівці запарилися.

Перемішайте натерті на тертці цибулю й картоплю, посоліть. За 15 хвилин додайте до них пластівці.

Додайте всі спеції, ретельно перемішайте й залиште фарш ще на 10 хвилин.

Сформуйте котлети, обваляйте їх у борошні. Обсмажте на сковороді з розігрітою олією до золотистості з обох сторін.

Смачного!

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