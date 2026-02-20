Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Пісний борщ, який вразить смаком та ситністю: рецепт з квасолею, який треба мати усім
20 лютого, 19:05
3

Пісний борщ, який вразить смаком та ситністю: рецепт з квасолею, який треба мати усім

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пісний борщ з квасолею є смачним і ситним варіантом улюбленої страви під час посту.
  • Для приготування потрібно лише трохи фантазії, щоб не відмовлятися від улюблених смаків.

Піст – це не причина відмовлятися від улюблених страв. Завжди можна знайди вихід, головне – трішки фантазії.

Борщ завжди залишатиметься улюбленою стравою українців, тому навіть у піст потрібно підтримувати нашу спадщину. Як смачно приготувати пісний борщ з квасолею – розповідає Cookpad

Цікаво Цей торт змусить забути про інші десерти: як приготувати знаменитий "Лебединий пух"

Як приготувати пісний борщ? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 300 грамів консервованої квасолі; 
– 5 картоплин; 
– 1 цибулина; 
– 1 морква; 
– 1 буряк; 
– 1/4 качана капусти; 
– 1 великий помідор; 
– 2 літри води; 
– 1 столова ложка томатної пасти; 
– 5 столових ложок соняшникової олії; 
– 1 лавровий лист; 
– 2 зубчики часнику; 
– сіль та зелень до смаку. 

Улюблений борщ – це завжди гарна ідея / Фото vecteezy

Приготування

  1. Підготуйте овочеву базу: почистьте моркву, картоплю, буряк, цибулю та часник, ретельно їх промийте.
  2. З консервованої квасолі злийте зайвий маринад. Подрібніть картоплю кубиками, а капусту перетворіть на тонку соломку.
  3. Якщо капуста зимових сортів, закладайте її в каструлю одночасно з картоплею; молоду ж краще додавати наприкінці приготування, коли картопля вже стане м'якою.
  4. Залийте овочі холодною водою, дочекайтеся закипання та варіть на невеликому вогні приблизно 15 – 20 хвилин.
  5. Паралельно займіться пасеруванням.
  6. Коренеплоди (буряк і моркву) подрібніть за допомогою крупної тертки, а цибулю з помідором наріжте кубиками (попередньо з томата можна зняти шкірку).
  7. Обсмажуйте овочеву суміш на олії протягом 5 – 10 хвилин, після чого введіть томатну пасту (або замініть її кетчупом чи томатами у власному соку) і тушкуйте ще кілька хвилин.
  8. Коли основа в каструлі звариться, додайте готову засмажку та доведіть страву до кипіння. На цьому етапі всипте квасолю та додайте сіль.
  9. Проваріть борщ 5 хвилин, після чого додайте лавровий лист, подрібнений часник і свіжу зелень.
  10. Дайте страві прокипіти ще кілька хвилин, накрийте кришкою та вимкніть вогонь, щоб борщ настоявся і набув насиченого смаку.

Як зробити колір борщу яскравішим? 

Щоб борщ мав насичений рубіновий колір, важливо правильно обробити буряк під час приготування засмажки. Секрет полягає в тому, що пігмент буряка (бетанін) руйнується при тривалому кипінні, але зберігається в кислому середовищі, розповідає Shuba

Додайте 1 столову ложку звичайного або яблучного оцту безпосередньо в сковорідку, де тушкується натертий буряк. Кислота "зафіксує" колір, і навіть після того, як ви додасте засмажку в каструлю, борщ залишиться яскравим. 

Які рецепти варто зберегти? 