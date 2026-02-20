Пісний борщ, який вразить смаком та ситністю: рецепт з квасолею, який треба мати усім

Піст – це не причина відмовлятися від улюблених страв. Завжди можна знайди вихід, головне – трішки фантазії.

Борщ завжди залишатиметься улюбленою стравою українців, тому навіть у піст потрібно підтримувати нашу спадщину. Як смачно приготувати пісний борщ з квасолею – розповідає Cookpad.

Як приготувати пісний борщ?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів консервованої квасолі;

– 5 картоплин;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 буряк;

– 1/4 качана капусти;

– 1 великий помідор;

– 2 літри води;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 5 столових ложок соняшникової олії;

– 1 лавровий лист;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та зелень до смаку.

Улюблений борщ – це завжди гарна ідея / Фото vecteezy

Приготування:

Підготуйте овочеву базу: почистьте моркву, картоплю, буряк, цибулю та часник, ретельно їх промийте. З консервованої квасолі злийте зайвий маринад. Подрібніть картоплю кубиками, а капусту перетворіть на тонку соломку. Якщо капуста зимових сортів, закладайте її в каструлю одночасно з картоплею; молоду ж краще додавати наприкінці приготування, коли картопля вже стане м'якою. Залийте овочі холодною водою, дочекайтеся закипання та варіть на невеликому вогні приблизно 15 – 20 хвилин. Паралельно займіться пасеруванням. Коренеплоди (буряк і моркву) подрібніть за допомогою крупної тертки, а цибулю з помідором наріжте кубиками (попередньо з томата можна зняти шкірку). Обсмажуйте овочеву суміш на олії протягом 5 – 10 хвилин, після чого введіть томатну пасту (або замініть її кетчупом чи томатами у власному соку) і тушкуйте ще кілька хвилин. Коли основа в каструлі звариться, додайте готову засмажку та доведіть страву до кипіння. На цьому етапі всипте квасолю та додайте сіль. Проваріть борщ 5 хвилин, після чого додайте лавровий лист, подрібнений часник і свіжу зелень. Дайте страві прокипіти ще кілька хвилин, накрийте кришкою та вимкніть вогонь, щоб борщ настоявся і набув насиченого смаку.

Як зробити колір борщу яскравішим?

Щоб борщ мав насичений рубіновий колір, важливо правильно обробити буряк під час приготування засмажки. Секрет полягає в тому, що пігмент буряка (бетанін) руйнується при тривалому кипінні, але зберігається в кислому середовищі, розповідає Shuba.

Додайте 1 столову ложку звичайного або яблучного оцту безпосередньо в сковорідку, де тушкується натертий буряк. Кислота "зафіксує" колір, і навіть після того, як ви додасте засмажку в каструлю, борщ залишиться яскравим.

