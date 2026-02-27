Найкраще поєднання грибів та квасолі з усіх можливих: витончений пісний паштет на кожен день
- Паштет з грибів та квасолі стане справжньою знахідкою на період посту.
- Основні інгредієнти: червона квасоля, волоські горіхи, цибуля, печериці, часник, сіль та перець.
Апетитний паштет – це та страва, яку завжди варто мати у холодильнику. Тим паче коли вона готується за кілька хвилин, а смакує наче в дорогому ресторані.
Гриби та квасоля – це просто ідеальний дует, коли йдеться про смачний та ситний перекус без зайвих витрат. Додаємо ще кілька смакових акцентів – і вже за кілька хвилин насолоджуємося смачною закускою, розповідає портал Fajne gotowanie.
Як приготувати паштет з квасолі та грибів?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка червоної квасолі;
– 70 грамів волоських горіхів;
– 1 цибулина;
– 200 грамів печериць;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Смачний паштет – це завжди гарна ідея / Фото "Кулінарна книга"
Приготування:
- Замочіть квасолю та ядра волоських горіхів у воді з додаванням столової ложки яблучного оцту на всю ніч.
- Перед тим як розпочати готування, ретельно промийте продукти під проточною водою.
- Відваріть квасолю до повної м'якості, що зазвичай займає близько години часу.
- Паралельно підготуйте овочеву складову: дрібно нашаткуйте цибулю, часник та гриби, після чого пасеруйте їх на олії до появи золотистого кольору та приємного аромату.
- Поєднайте відварені боби, горіхи та засмажку в чаші блендера.
- Ретельно збийте всі компоненти до отримання гладкої, кремоподібної консистенції.
- Якщо ви бачите, що маса виходить занадто щільною, поступово підливайте трохи теплої кип'яченої води в процесі подрібнення.
Як додати паштету "грузинських" ноток?
Додавання хмелі-сунелі та свіжої кінзи миттєво змінить профіль страви, надавши їй характерного кавказького колориту, розповідає Onet.
Пряна суміш трав підкреслить маслянистість горіхів, а дрібно нарізана кінза додасть необхідної свіжості, яка ідеально балансує ситність квасолі та обсмажених грибів.
