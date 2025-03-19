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19 березня, 08:18
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На всі випадки життя: рецепт пісного салату з пекінської капусти

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Такий салат з пекінської капусти – це справжній вибух свіжості та легкості. Він хрусткий, ароматний і сповнений вітамінами.

Найкраще у ньому – він готується швидко й без зайвих зусиль, інформує 24 Канал з посиланням на fajne gotowanie. Такий салат чудово підійде до будь-якої страви або стане легким самостійним перекусом чи додатком до ланч-боксу.

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Рецепт салату з пекінської капусти

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів пекінської капусти;
– 30 грамів свіжого кропу;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– 200 грамів броколі;
– 200 грамів огірка;
– 200 грамів яблука;
– 200 грамів болгарського перцю;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– часник – до смаку;
– цукор – до смаку;
– яблучний оцет – до смаку.

Приготування:

  1. Розділіть броколі на невеликі суцвіття та відваріть.
  2. Нашаткуйте пекінську капусту.
  3. Очистьте перець від насіння й поріжте кубиками.
  4. Подрібніть кріп і цибулю.
  5. Очистьте яблуко від шкірки й наріжте кубиками.
  6. Складіть усі інгредієнти в миску, всипте сіль, перець і цукор, влийте оцет, додайте продавлений часник і перемішайте.

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