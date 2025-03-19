На всі випадки життя: рецепт пісного салату з пекінської капусти

Такий салат з пекінської капусти – це справжній вибух свіжості та легкості. Він хрусткий, ароматний і сповнений вітамінами.

Найкраще у ньому – він готується швидко й без зайвих зусиль, інформує 24 Канал з посиланням на fajne gotowanie. Такий салат чудово підійде до будь-якої страви або стане легким самостійним перекусом чи додатком до ланч-боксу.

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Рецепт салату з пекінської капусти

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів пекінської капусти;

– 30 грамів свіжого кропу;

– 30 грамів зеленої цибулі;

– 200 грамів броколі;

– 200 грамів огірка;

– 200 грамів яблука;

– 200 грамів болгарського перцю;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– часник – до смаку;

– цукор – до смаку;

– яблучний оцет – до смаку.

Приготування:

Розділіть броколі на невеликі суцвіття та відваріть. Нашаткуйте пекінську капусту. Очистьте перець від насіння й поріжте кубиками. Подрібніть кріп і цибулю. Очистьте яблуко від шкірки й наріжте кубиками. Складіть усі інгредієнти в миску, всипте сіль, перець і цукор, влийте оцет, додайте продавлений часник і перемішайте.

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