Ідеально підійде для тих, хто не їсть м'яса: пісне "Олів'є" з грибами
Пісне "Олів'є" – це цікава варіація на класичний рецепт салату, де роль м'яса та ковбаси грають печериці. Неочікувано, але дуже смачно і оригінально.
Ця страва підійде людям, які тримають піст, а також тим, хто дотримується вегетаріанської або веганської дієти, оскільки в ній відсутнє м'ясо, яйця та молочні продукти. Рецептом пісного салату "Олів'є" з грибами ділиться 24 Канал з посиланням на Cooking.
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Пісне "Олів'є" з грибами
- Час: 1 година
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 450 грамів шампіньйонів;
– 400 грамів зеленого горошку;
– 3 моркви;
– 3 картоплі;
– 250 грамів майонезу;
– 300 грамів солоних огірків;
– 50 грамів зеленої цибулі;
– сіль, перець чорний мелений – на смак.
Приготування:
- Попередньо відваріть картоплю і моркву, злийте воду і добре охолодіть овочі. Очистьте їх.
- Гриби наріжте кубиками та обсмажте на сухій сковороді до випаровування рідини. Відставте охолонути.
- Наріжте кубиками картоплю, моркву, огірки й складіть все в одну миску. Тоді подрібніть зелену цибулю.
- Додайте до овочів гриби, цибулю і майонез, перемішайте і спробуйте. Посоліть і поперчіть до смаку.
Салат "Олів'є" пісний готовий!
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