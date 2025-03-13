13 березня, 15:49
Не встигнете навіть чай заварити, а воно вже готове: просте пісочне печиво з шоколадом
Дуже популярним зараз стало пісочне печиво з шоколадом. І приготувати його легше, ніж здається. Треба лише 20 хвилин, а інгредієнти для нього є на кожній кухні.
24 Канал з посиланням на WomanLife пропонує рецепт простого пісочного печива з шоколадом. Поки буде випікатися – встигнете заварити чай!
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Пісочне печиво з шоколадом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– 120 мілілітрів олії;
– 220 грамів борошна;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– цукор;
– шоколад.
Приготування:
- В місткості змішайте яйце з цукром.
- Влийте олію та всипте просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть тісто.
- Тісто можете закласти в кондитерський мішок або шприц для печива. Зробіть його у вигляді смужок.
- Перекладіть печиво на пергамент та поставте випікатися в духовку на 10 хвилин при температурі 180 – 200 градусів.
- Шоколад розтопіть, обмокніть половину печива в шоколад та покладіть для застигання.
Смачного!
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