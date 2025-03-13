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13 березня, 15:49
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Не встигнете навіть чай заварити, а воно вже готове: просте пісочне печиво з шоколадом

Марта Касіянчук

Дуже популярним зараз стало пісочне печиво з шоколадом. І приготувати його легше, ніж здається. Треба лише 20 хвилин, а інгредієнти для нього є на кожній кухні.

24 Канал з посиланням на WomanLife пропонує рецепт простого пісочного печива з шоколадом. Поки буде випікатися – встигнете заварити чай!

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Пісочне печиво з шоколадом

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– 120 мілілітрів олії;
– 220 грамів борошна;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– цукор;
– шоколад.

Приготування:

  1. В місткості змішайте яйце з цукром.
     
  2. Влийте олію та всипте просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть тісто.
     
  3. Тісто можете закласти в кондитерський мішок або шприц для печива. Зробіть його у вигляді смужок.
     
  4. Перекладіть печиво на пергамент та поставте випікатися в духовку на 10 хвилин при температурі 180 – 200 градусів.
     
  5. Шоколад розтопіть, обмокніть половину печива в шоколад та покладіть для застигання.

Смачного!

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