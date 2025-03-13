Не встигнете навіть чай заварити, а воно вже готове: просте пісочне печиво з шоколадом

Дуже популярним зараз стало пісочне печиво з шоколадом. І приготувати його легше, ніж здається. Треба лише 20 хвилин, а інгредієнти для нього є на кожній кухні.

24 Канал з посиланням на WomanLife пропонує рецепт простого пісочного печива з шоколадом. Поки буде випікатися – встигнете заварити чай! Читайте також Домашні круасани, ніби з Парижа: готуємо випічку рівня "кондитерської" Пісочне печиво з шоколадом Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 100 грамів цукру;

– 120 мілілітрів олії;

– 220 грамів борошна;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– цукор;

– шоколад. Приготування: В місткості змішайте яйце з цукром.

Влийте олію та всипте просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть тісто.

Тісто можете закласти в кондитерський мішок або шприц для печива. Зробіть його у вигляді смужок.

Перекладіть печиво на пергамент та поставте випікатися в духовку на 10 хвилин при температурі 180 – 200 градусів.

Шоколад розтопіть, обмокніть половину печива в шоколад та покладіть для застигання. Смачного! Теж приготуйте: рецепт печива "Oreo".