30 травня, 00:35
Страва, яка підкорила світ: готуємо пісто – іспанське овочеве рагу, яке стане хітом сезону
Основні тези
- Овочеве рагу пісто готується з кабачків, баклажанів, цибулі, болгарського перцю, помідорів, яєць, цукру, оливкової олії, солі та перцю.
- Традиційно пісто подають з яєчнею та хлібом, але можна експериментувати на власний розсуд.
Овочеве рагу – це просто, смачно та безпечно для фігури. Подайте його з улюбленим мʼясом, і в тарілці не залишиться навіть краплини соусу.
Іспанські господині зазвичай подають пісто з яєчнею та скибками улюбленого хліба, але тут кожен може дати волю фантазії та вдосконалити страву на власний розсуд. А приготувати її 24 Канал пропонує за рецептом порталу Smachno.in.ua.
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Рецепт пісто
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 250 грамів кабачків;
– 250 грамів баклажанів;
– 250 грамів цибулі;
– 300 грамів болгарського перцю;
– 400 грамів помідорів;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка цукру;
– оливкова олія;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю, перець, баклажан та кабачки нарізаємо кубиками.
- Помідори ошпарюємо, знімаємо шкірку та перебиваємо у блендері.
- Цибулю обсмажуємо до прозорості, додаємо перець і смажимо 5 хвилин, додаємо баклажан та кабачки і смажимо 7 – 8 хвилин.
- Вливаємо томатне пюре, солимо, перчимо та тушкуємо під кришкою 10 хвилин.
- На рагу вбиваємо яйця та готуємо до готовності, можна перемішати їх з овочами.
- Подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!
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