Испанские хозяйки обычно подают писто с яичницей и ломтиками любимого хлеба, но здесь каждый может дать волю фантазии и усовершенствовать блюдо по своему усмотрению. А приготовить его 24 Канал предлагает по рецепту портала Smachno.in.ua.

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Рецепт писто

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 250 граммов кабачков;
– 250 граммов баклажанов;
– 250 граммов лука;
– 300 граммов болгарского перца;
– 400 граммов помидоров;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка сахара;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук, перец, баклажан и кабачки нарезаем кубиками.
  2. Помидоры ошпариваем, снимаем кожуру и перебиваем в блендере.
  3. Лук обжариваем до прозрачности, добавляем перец и жарим 5 минут, добавляем баклажан и кабачки и жарим 7 – 8 минут.
  4. Вливаем томатное пюре, солим, перчим и тушим под крышкой 10 минут.
  5. На рагу вбиваем яйца и готовим до готовности, можно перемешать их с овощами.
  6. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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