Испанские хозяйки обычно подают писто с яичницей и ломтиками любимого хлеба, но здесь каждый может дать волю фантазии и усовершенствовать блюдо по своему усмотрению. А приготовить его 24 Канал предлагает по рецепту портала Smachno.in.ua.

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Рецепт писто

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 250 граммов кабачков;

– 250 граммов баклажанов;

– 250 граммов лука;

– 300 граммов болгарского перца;

– 400 граммов помидоров;

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка сахара;

– оливковое масло;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук, перец, баклажан и кабачки нарезаем кубиками. Помидоры ошпариваем, снимаем кожуру и перебиваем в блендере. Лук обжариваем до прозрачности, добавляем перец и жарим 5 минут, добавляем баклажан и кабачки и жарим 7 – 8 минут. Вливаем томатное пюре, солим, перчим и тушим под крышкой 10 минут. На рагу вбиваем яйца и готовим до готовности, можно перемешать их с овощами. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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