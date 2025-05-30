Испанские хозяйки обычно подают писто с яичницей и ломтиками любимого хлеба, но здесь каждый может дать волю фантазии и усовершенствовать блюдо по своему усмотрению. А приготовить его 24 Канал предлагает по рецепту портала Smachno.in.ua.
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Рецепт писто
- Время: 30 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 250 граммов кабачков;
– 250 граммов баклажанов;
– 250 граммов лука;
– 300 граммов болгарского перца;
– 400 граммов помидоров;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка сахара;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук, перец, баклажан и кабачки нарезаем кубиками.
- Помидоры ошпариваем, снимаем кожуру и перебиваем в блендере.
- Лук обжариваем до прозрачности, добавляем перец и жарим 5 минут, добавляем баклажан и кабачки и жарим 7 – 8 минут.
- Вливаем томатное пюре, солим, перчим и тушим под крышкой 10 минут.
- На рагу вбиваем яйца и готовим до готовности, можно перемешать их с овощами.
- Подаем с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
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