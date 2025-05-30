Іспанські господині зазвичай подають пісто з яєчнею та скибками улюбленого хліба, але тут кожен може дати волю фантазії та вдосконалити страву на власний розсуд. А приготувати її 24 Канал пропонує за рецептом порталу Smachno.in.ua.

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Рецепт пісто

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 250 грамів кабачків;

– 250 грамів баклажанів;

– 250 грамів цибулі;

– 300 грамів болгарського перцю;

– 400 грамів помідорів;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка цукру;

– оливкова олія;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю, перець, баклажан та кабачки нарізаємо кубиками. Помідори ошпарюємо, знімаємо шкірку та перебиваємо у блендері. Цибулю обсмажуємо до прозорості, додаємо перець і смажимо 5 хвилин, додаємо баклажан та кабачки і смажимо 7 – 8 хвилин. Вливаємо томатне пюре, солимо, перчимо та тушкуємо під кришкою 10 хвилин. На рагу вбиваємо яйця та готуємо до готовності, можна перемішати їх з овочами. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

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