Потрібно швидко й смачно зарядитися зранку? Не треба нічого вигадувати – беремо найпростіші інгредієнти і створюємо шедевр.

Ви можете насолодитися улюбленою піцою з самого ранку, навіть не турбуючись про тісто. Батон, начинка, сир – ось і все, що потрібно для заряду на день, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як приготувати піцу на батоні?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 батон;

– 150 грамів копченої ковбаси;

– 2 мариновані огірки;

– 1 помідор;

– 2 яйця;

– 100 грамів сиру;

– 3 столові ложки майонезу.

Приготування:

Батон розріжте вздовж навпіл, утворивши дві частини. Акуратно видаліть м’якуш руками чи ножем, залишивши лише хрустку скоринку. Змастіть внутрішню поверхню батона майонезом. Відварені яйця натріть на тертці та викладіть у підготовлені хлібні човники. Свіжі огірки наріжте кубиками й розподіліть поверх яєць. Додайте ковбасу, нарізану дрібними шматочками. Помідори поріжте кружальцями та викладіть зверху. Посипте все тертим сиром і запікайте у духовці при температурі 180 градусів, доки сир не розплавиться та не набуде золотистої скоринки.

Як тісто приготувати на піцу?