28 серпня, 08:29
2

Смачнющий сніданок за лічені хвилини: готуємо швидку піцу на батоні

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Швидка піци на батоні – гарна ідея для смачного сніданку.
  • Для неї потрібні прості інгредієнти та мінімум часу.

Потрібно швидко й смачно зарядитися зранку? Не треба нічого вигадувати – беремо найпростіші інгредієнти і створюємо шедевр.

Ви можете насолодитися улюбленою піцою з самого ранку, навіть не турбуючись про тісто. Батон, начинка, сир – ось і все, що потрібно для заряду на день, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії"

Як приготувати піцу на батоні? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 1 батон;
– 150 грамів копченої ковбаси;
– 2 мариновані огірки;
– 1 помідор;
– 2 яйця;
– 100 грамів сиру;
– 3 столові ложки майонезу.

Приготування

  1. Батон розріжте вздовж навпіл, утворивши дві частини.
  2. Акуратно видаліть м’якуш руками чи ножем, залишивши лише хрустку скоринку.
  3. Змастіть внутрішню поверхню батона майонезом.
  4. Відварені яйця натріть на тертці та викладіть у підготовлені хлібні човники.
  5. Свіжі огірки наріжте кубиками й розподіліть поверх яєць.
  6. Додайте ковбасу, нарізану дрібними шматочками.
  7. Помідори поріжте кружальцями та викладіть зверху.
  8. Посипте все тертим сиром і запікайте у духовці при температурі 180 градусів, доки сир не розплавиться та не набуде золотистої скоринки.

Як тісто приготувати на піцу? 

  • Якщо ж ви маєте більше часу, то можете приготувати звичайну піцу.
  • Для цього можете скористатися рецептом тіста на кефірі.
  • Господині відзначають його легкість у приготуванні та універсальність у використанні. 