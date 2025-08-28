Укр Рус
Вкусный завтрак за считанные минуты: готовим быструю пиццу на батоне
28 августа, 08:29
2

Вкусный завтрак за считанные минуты: готовим быструю пиццу на батоне

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Быстрая пиццы на батоне – хорошая идея для вкусного завтрака.
  • Для нее нужны простые ингредиенты и минимум времени.

Нужно быстро и вкусно зарядиться с утра? Не надо ничего выдумывать – берем самые простые ингредиенты и создаем шедевр.

Вы можете насладиться любимой пиццей с самого утра, даже не беспокоясь о тесте. Батон, начинка, сыр – вот и все, что нужно для заряда на день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить пиццу на батоне?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 1 батон;
– 150 граммов копченой колбасы;
– 2 маринованных огурца;
– 1 помидор;
– 2 яйца;
– 100 граммов сыра;
– 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

  1. Батон разрежьте вдоль пополам, образовав две части.
  2. Аккуратно удалите мякиш руками или ножом, оставив только хрустящую корочку.
  3. Смажьте внутреннюю поверхность батона майонезом.
  4. Отварные яйца натрите на терке и выложите в подготовленные хлебные лодочки.
  5. Свежие огурцы нарежьте кубиками и распределите поверх яиц.
  6. Добавьте колбасу, нарезанную мелкими кусочками.
  7. Помидоры порежьте кружочками и выложите сверху.
  8. Посыпьте все тертым сыром и запекайте в духовке при температуре 180 градусов, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.

Как тесто приготовить на пиццу?

  • Если же вы имеете больше времени, то можете приготовить обычную пиццу.
  • Для этого можете воспользоваться рецептом теста на кефире.
  • Хозяйки отмечают его легкость в приготовлении и универсальность в использовании.