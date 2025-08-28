Нужно быстро и вкусно зарядиться с утра? Не надо ничего выдумывать – берем самые простые ингредиенты и создаем шедевр.

Вы можете насладиться любимой пиццей с самого утра, даже не беспокоясь о тесте. Батон, начинка, сыр – вот и все, что нужно для заряда на день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Интересно Шашлык будет незабываемым: какое мясо выбрать для похода на природу

Как приготовить пиццу на батоне?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 батон;

– 150 граммов копченой колбасы;

– 2 маринованных огурца;

– 1 помидор;

– 2 яйца;

– 100 граммов сыра;

– 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

Батон разрежьте вдоль пополам, образовав две части. Аккуратно удалите мякиш руками или ножом, оставив только хрустящую корочку. Смажьте внутреннюю поверхность батона майонезом. Отварные яйца натрите на терке и выложите в подготовленные хлебные лодочки. Свежие огурцы нарежьте кубиками и распределите поверх яиц. Добавьте колбасу, нарезанную мелкими кусочками. Помидоры порежьте кружочками и выложите сверху. Посыпьте все тертым сыром и запекайте в духовке при температуре 180 градусов, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.

Как тесто приготовить на пиццу?