Вы можете насладиться любимой пиццей с самого утра, даже не беспокоясь о тесте. Батон, начинка, сыр – вот и все, что нужно для заряда на день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Как приготовить пиццу на батоне?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 батон;
– 150 граммов копченой колбасы;
– 2 маринованных огурца;
– 1 помидор;
– 2 яйца;
– 100 граммов сыра;
– 3 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
- Батон разрежьте вдоль пополам, образовав две части.
- Аккуратно удалите мякиш руками или ножом, оставив только хрустящую корочку.
- Смажьте внутреннюю поверхность батона майонезом.
- Отварные яйца натрите на терке и выложите в подготовленные хлебные лодочки.
- Свежие огурцы нарежьте кубиками и распределите поверх яиц.
- Добавьте колбасу, нарезанную мелкими кусочками.
- Помидоры порежьте кружочками и выложите сверху.
- Посыпьте все тертым сыром и запекайте в духовке при температуре 180 градусов, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.
Как тесто приготовить на пиццу?
- Если же вы имеете больше времени, то можете приготовить обычную пиццу.
- Для этого можете воспользоваться рецептом теста на кефире.
- Хозяйки отмечают его легкость в приготовлении и универсальность в использовании.