Ви можете насолодитися улюбленою піцою з самого ранку, навіть не турбуючись про тісто. Батон, начинка, сир – ось і все, що потрібно для заряду на день, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати піцу на батоні?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 батон;
– 150 грамів копченої ковбаси;
– 2 мариновані огірки;
– 1 помідор;
– 2 яйця;
– 100 грамів сиру;
– 3 столові ложки майонезу.
Приготування:
- Батон розріжте вздовж навпіл, утворивши дві частини.
- Акуратно видаліть м’якуш руками чи ножем, залишивши лише хрустку скоринку.
- Змастіть внутрішню поверхню батона майонезом.
- Відварені яйця натріть на тертці та викладіть у підготовлені хлібні човники.
- Свіжі огірки наріжте кубиками й розподіліть поверх яєць.
- Додайте ковбасу, нарізану дрібними шматочками.
- Помідори поріжте кружальцями та викладіть зверху.
- Посипте все тертим сиром і запікайте у духовці при температурі 180 градусів, доки сир не розплавиться та не набуде золотистої скоринки.
Як тісто приготувати на піцу?
- Якщо ж ви маєте більше часу, то можете приготувати звичайну піцу.
- Для цього можете скористатися рецептом тіста на кефірі.
- Господині відзначають його легкість у приготуванні та універсальність у використанні.