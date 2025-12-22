Шоколадно-макові коржі та згущене молоко: як приготувати справжній різдвяний пляцок

Різдвяний пляцок – це завжди більше, ніж просто десерт. Його печуть заздалегідь, дають час настоятися і подають на найкрасивішій тарелі.

Поєднання шоколадно-медових коржів, маку та крему зі згущеного молока стане чудовим завершенням вашого свята, повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok diali_cooking. Це той випадок, коли десерт зникає зі столу до останнього шматочка.

Читайте також Забудьте про варену згущівку: ось найкращий рецепт вафельного торта

Як приготувати різдвяний пляцок?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

для шоколадного бісквіта:

– 5 яєць;

– 150 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 140 грамів пшеничного борошна;

– 1 пакетик розпушувача;

– 40 грамів темного какао;

– 30 мілілітрів рослинної олії;

для макового коржа:

– 3 яйця; – 120 грамів цукру;

– 60 грамів меленого маку;

– 80 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів розтопленого вершкового масла;

для крему:

– 500 грамів згущеного молока;

– 180 грамів м’якого вершкового масла;

– 100 грамів смаженого арахісу;

– 80 грамів чорносливу.

Готуємо пляцок, який завжди вдається: відео

Приготування:

Для приготування шоколадного бісквіта яйця з’єднайте з цукром і ванільним цукром та збивайте міксером до світлої, пишної маси, яка помітно збільшиться в об’ємі. Борошно, розпушувач і какао просійте, обережно введіть у яєчну суміш рухами знизу вгору, після чого влийте рослинну олію й ще раз акуратно перемішайте до однорідної консистенції. Тісто перекладіть у форму, застелену пергаментом, і випікайте при температурі 170 градусів близько 20 хвилин, перевіряючи готовність дерев’яною шпажкою. Готовий бісквіт повністю охолодіть і розріжте горизонтально на дві рівні частини. Для макового коржа яйця збийте з цукром до пишної маси, додайте просіяне борошно й обережно перемішайте, всипте мелений мак, влийте розтоплене та охолоджене вершкове масло й з’єднайте все до однорідності. Тісто перелийте у форму й випікайте при 170 градусах приблизно 20 хвилин, після чого корж повністю охолодіть. Для крему м’яке вершкове масло збийте до світлого та пухкого стану, поступово введіть згущене молоко, не припиняючи збивання. Арахіс подрібніть ножем або в блендері, чорнослив дрібно наріжте й додайте до крему, обережно перемішавши. Пляцок формуйте шарами у такій послідовності: нижній шоколадний бісквіт, половина крему, маковий корж, решта крему та верхній шоколадний бісквіт, після чого залиште десерт настоятися, щоб шари добре поєдналися між собою.

Як запарити мак, щоб не був гіркий?

Гіркота маку може зашкодити вашому десерту, тому її потрібно позбутися. Для цього мак слід дуже ретельно промити, пише Shuba.

Далі слід залити мак крутим окропом так, щоб вода покривала його 2 – 3 сантиметри. Залишаємо на 30 – 40 хвилин – і гіркота маку більше вас не турбуватиме.

Що смачненького приготувати на свята?