Медово-горіхова насолода: рецепт пляцка "Старий Львів", який вже скоро буде на кожному столі
Пляцок "Старий Львів" став обов'язковою випічкою для святкових зустрічей. Завдяки своєму чудовому аромату та насиченому смаку, цей смаколик обіцяє створити атмосферу затишку та тепла на будь-якому застіллі. А його вишукана презентація неодмінно зачарує навіть найвибагливіших гурманів.
При цьому слід розуміти, що це складний десерт й успіх залежить від уваги до деталей і суворого дотримання рецептури. Якщо дотримуватися всіх кроків, результат обов'язково порадує. Рецептом пляцка "Старий Львів" ділиться 24 Канал з посилання на YouTube-канал "Львівські пляцки".
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Пляцок "Старий Львів" – рецепт
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти для 2 білкових коржів:
– 6 яєчних білків;
– 1 грам солі;
– 150 грамів цукру;
– 300 грамів волоських горіхів;
– 200 грамів чорносливу без кісточки;
– 60 грамів крохмалю кукурудзяного.
Для шоколадно-медових коржів:
– 85 грамів меду;
– 180 грамів цукру;
– 120 грамів масла вершкового;
– 5 грамів соди;
– 6 жовтків;
– 50 грамів какао-порошку;
– 420 грамів борошна пшеничного.
Для крему:
– 600 мілілітрів молока;
– 100 грамів цукру;
– 40 грамів пудингу з ванільним смаком;
– 20 грамів крохмалю кукурудзяного;
– 350 грамів масла вершкового;
– 100 грамів згущеного вареного молока;
– 15 мілілітрів коньяку;
– 3 грами розчинної кави.
Для глазурі:
– 90 грамів молочного шоколаду;
– 20 грамів сметани 20%.
Як приготувати пляцок "Старий Львів": дивіться відео
Приготування:
- До білків додайте сіль і збивайте міксером до пишної піни. По ложці додавайте цукор, не припиняючи збивати. Збивайте не менше 5 хвилин до стійкої піни.
- Додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте до об'єднання.
- Чорнослив наріжте шматочками і разом з горіхами вмішайте в білкову масу лопаткою.
- Форму для випікання з бортиками розміром 18 на 28 сантиметрів застеліть пергаментом. Викладіть в неї половину білкової маси й розрівняйте лопаткою. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Так саме спечіть другий корж.
- Тим часом у каструлю викладіть мед, додайте цукор, вершкове масло і поставте грітися. Доведіть, помішуючи, до кипіння. Дайте масі охолонути 2 хвилини.
- Насипте соду і перемішайте. Додайте жовтки й розітріть ложкою до однорідності.
- Перелийте медову суміш в миску, додайте какао і перемішайте. Всипте просіяне борошно і замісіть еластичне тісто.
- Розділіть його на 6 частин і зробіть кульки. Викладіть на тарілку, накрийте плівкою і тримайте в теплому місці.
- Кожну кульку розкачайте між двома пергаментними листами по розміру форми. Викладіть корж у форму разом з нижнім пергаментом і поколіть виделкою.
- Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин. Так випечіть всі 6 коржів. Краї рівно обріжте і перетворіть обрізки у крихту.
- Для крему у сотейник налийте молоко, додайте цукор, пудинг, крохмаль і перемішайте вінчиком до зникнення грудочок.
- Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Проваріть 1 хвилину і зніміть з вогню. Накрийте молочну масу плівкою і залиште остигати до кімнатної температури.
- Масло кімнатної температури збивайте міксером 6 – 7 хвилин. Поступово по 1 столовій ложці додавайте остиглу молочну масу, не припиняючи збивати. Крем має вийти пишним і ніжним.
- Розділіть крем на 7 частин. До 4 з них додайте згущене молоко і перемішайте міксером до однорідності.
- До коньяку насипте розчинну каву і розмішайте. Додайте цю суміш в крем зі згущеним молоком і перемішайте. Має вийти карамельний крем.
- Перейдіть до збирання пляцка. У форму, в якій випікались коржі, викладіть один шоколадний корж, змастіть його 1/3 частиною білого крему і накрийте другим шоколадним коржем. Змастіть його карамельним кремом.
- Зверху покладіть білковий корж і змастіть карамельним кремом. Накрийте його третім шоколадним коржем, змастіть білим кремом.
- Далі іде 4 шоколадний корж, змащений карамельним кремом. Зверху покладіть другий білковий корж і змастіть карамельним кремом.
- Далі 5 шоколадний корж, змастіть білим кремом. Накрийте останнім шоколадним коржем, перевернутим нижньою стороною уверх.
- Накрийте пляцок кухонною дошкою, покладіть вантаж вагою 1 кілограм і залиште на 1 – 2 години за кімнатної температури.
- Для глазурі у сотейник наламайте шматочки шоколаду, додайте сметану і грійте на невеликому вогні, постійно помішуючи, поки шоколад не розтопиться і маса не стане однорідною.
- Теплу глазур нанесіть на верхній корж, розрівняйте і посипте крихтою з коржів. Накрийте пляцок плівкою і поставте в холодильник на 12 годин.
Смачного!
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