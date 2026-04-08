Новий пляцок "Княгиня" з вишнями, сиром і маком: приготуйте на свята і не пошкодуєте

Буває, що достатньо одного розрізу, аби зрозуміти – цей пляцок точно довго не стоятиме на столі. У "Княгині" саме той випадок: шари з вишнею, ніжною сирною начинкою та маком.

"Княгиня" належить до тих пляцків, які мають виразний вигляд і ще кращий смак, пише "Львівські пляцки". І його зовсім не важко готувати!

Як приготувати пляцок "Княгиня"?

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 600 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 90 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 2 грамів солі;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 100 грамів сухого меленого маку;

– 225 мілілітрів води;

– 25 грамів цукру;

– 5 жовтків;

– 50 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 60 грамів борошна;

– 3,5 грама розпушувача;

– 25 мілілітрів теплої води;

– 5 білків;

– 120 грамів дрібного цукру;

– 40 грамів порошку вишневого киселю;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 300 мілілітрів молока;

– 170 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 250 грамів вершкового масла жирністю 82 %;

– 0,5 літра вишень у власному соку;

– вершкове масло для змащування пергаменту;

– крихти з печива або бісквітного коржа для обсипання.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Приготування:

Для сирної маси до кисломолочного сиру додайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль і кукурудзяний крохмаль, а потім ретельно перебийте все занурювальним блендером до однорідної пастоподібної маси. Вона не повинна бути рідкою. Форму застеліть якісним пергаментом, щедро змастіть його вершковим маслом і рівномірно розподіліть сирну масу по всій поверхні. Для макової частини в каструлю викладіть сухий мелений мак, влийте воду, додайте цукор і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння на середньому вогні. Після цього проваріть ще кілька хвилин, доки вся волога не випарується. Охолодіть масу до кімнатної температури, рівномірно викладіть її на сирний шар і розрівняйте ложкою. Для жовткового коржа жовтки збийте з цукром і ванільним цукром приблизно 5 хвилин на середніх обертах, щоб утворилася світла пишна маса. Окремо змішайте кукурудзяний крохмаль, борошно й розпушувач. До збитих жовтків влийте теплу воду, ще трохи перемішайте, після чого всипте суху суміш і лопаткою доведіть тісто до однорідності без грудочок. Обережно розподіліть його поверх макової маси, бо тіста буде небагато. Випікайте корж на середньому рівні духовки в режимі "верх-низ" без конвекції за температури 170 градусів приблизно 25 хвилин. Готовий корж повністю охолодіть у формі, а потім розріжте на 2 частини. Для білкового коржа білки спочатку збийте на низьких обертах 20–30 секунд до легкої піни, потім поступово всипте дрібний цукор, збільшіть швидкість до середньої й збивайте до стійкої пишної маси. Окремо змішайте порошок вишневого киселю з кукурудзяним крохмалем, всипте до білків і ще приблизно 1 хвилину перемішуйте на найнижчих обертах до повного поєднання. Форму застеліть пергаментом, перекладіть тісто, розрівняйте й випікайте в режимі "верх–низ" без конвекції за температури 175 градусів приблизно 20 хвилин. Для крему в товстостінну каструлю влийте молоко, додайте цукор, яйця та кукурудзяний крохмаль, перемішайте вінчиком до однорідності й, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Після першого булькоту проваріть ще 30 секунд, зніміть із вогню, накрийте масу харчовою плівкою в контакт і охолодіть до кімнатної температури. Вершкове масло окремо збийте спочатку на низьких, а потім на середніх обертах приблизно 7 – 8 хвилин, поки воно не стане пишним і світлим. Після цього поступово, по 1 столовій ложці, додавайте заварену масу й перемішуйте на низьких обертах, доки крем не стане однорідним. Відкладіть 3 столові ложки крему для верху, а решту поділіть на 3 приблизно рівні частини. Для складання викладіть на підкладку 1 сирний корж сирною частиною догори, розподіліть по ньому 1 частину крему, зверху викладіть половину вишень без сиропу й ложкою злегка втисніть їх у крем. Змастіть вишні невеликою кількістю крему, покладіть зверху білковий корж і долонею трохи притисніть. Далі розподіліть другу частину крему, викладіть решту вишень, знову злегка змастіть їх кремом і накрийте другим сирним коржем, поклавши його сирною частиною до крему. Верх змастіть відкладеним кремом, боки також покрийте кремом і обсипте крихтами з печива або бісквітного коржа. Готовий пляцок поставте в холодильник на 8 – 10 годин, щоб він добре стабілізувався.

Чи можна приготувати ванільний цукор вдома?

Щоб зробити домашній ванільний цукор, знадобиться банка з кришкою, 200 грамів дрібного цукру та 1 стручок ванілі, пише Кuchnia magdy. Спочатку пересипте цукор у чисту суху банку. Стручок ванілі акуратно розріжте вздовж гострим ножем, обережно вийміть насіння, а сам стручок поділіть на 2 – 3 частини.

Після цього додайте до цукру і насіння ванілі, і шматочки самого стручка. Банку щільно закрийте та добре струсіть, щоб усе рівномірно змішалося. Саме так цукор поступово вбиратиме насичений аромат натуральної ванілі. Далі залиште банку приблизно на 2 тижні. Важливо щодня її струшувати – це допоможе цукру не злежуватися і водночас дасть йому краще насититися ароматом. У результаті ви отримаєте запашний домашній ванільний цукор, який добре підходить для випічки, десертів і солодких сніданків.

