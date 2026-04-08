Новий пляцок "Княгиня" з вишнями, сиром і маком: приготуйте на свята і не пошкодуєте
- Рецепт пляцка "Княгиня" включає вишні, сир і мак, підходить для святкового столу.
- Для приготування потрібні інгредієнти, такі як кисломолочний сир, яйця, мак, ванільний цукор, вишні та вершкове масло.
Буває, що достатньо одного розрізу, аби зрозуміти – цей пляцок точно довго не стоятиме на столі. У "Княгині" саме той випадок: шари з вишнею, ніжною сирною начинкою та маком.
"Княгиня" належить до тих пляцків, які мають виразний вигляд і ще кращий смак, пише "Львівські пляцки". І його зовсім не важко готувати!
До теми Салат на Великдень за 1 хвилину: цей рецепт точно стане у пригоді
Як приготувати пляцок "Княгиня"?
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 600 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 90 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 грамів солі;
– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 100 грамів сухого меленого маку;
– 225 мілілітрів води;
– 25 грамів цукру;
– 5 жовтків;
– 50 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 60 грамів борошна;
– 3,5 грама розпушувача;
– 25 мілілітрів теплої води;
– 5 білків;
– 120 грамів дрібного цукру;
– 40 грамів порошку вишневого киселю;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 300 мілілітрів молока;
– 170 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 250 грамів вершкового масла жирністю 82 %;
– 0,5 літра вишень у власному соку;
– вершкове масло для змащування пергаменту;
– крихти з печива або бісквітного коржа для обсипання.
Приготування:
- Для сирної маси до кисломолочного сиру додайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль і кукурудзяний крохмаль, а потім ретельно перебийте все занурювальним блендером до однорідної пастоподібної маси. Вона не повинна бути рідкою.
- Форму застеліть якісним пергаментом, щедро змастіть його вершковим маслом і рівномірно розподіліть сирну масу по всій поверхні.
- Для макової частини в каструлю викладіть сухий мелений мак, влийте воду, додайте цукор і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння на середньому вогні.
- Після цього проваріть ще кілька хвилин, доки вся волога не випарується. Охолодіть масу до кімнатної температури, рівномірно викладіть її на сирний шар і розрівняйте ложкою. Для жовткового коржа жовтки збийте з цукром і ванільним цукром приблизно 5 хвилин на середніх обертах, щоб утворилася світла пишна маса. Окремо змішайте кукурудзяний крохмаль, борошно й розпушувач.
- До збитих жовтків влийте теплу воду, ще трохи перемішайте, після чого всипте суху суміш і лопаткою доведіть тісто до однорідності без грудочок.
- Обережно розподіліть його поверх макової маси, бо тіста буде небагато. Випікайте корж на середньому рівні духовки в режимі "верх-низ" без конвекції за температури 170 градусів приблизно 25 хвилин.
- Готовий корж повністю охолодіть у формі, а потім розріжте на 2 частини.
- Для білкового коржа білки спочатку збийте на низьких обертах 20–30 секунд до легкої піни, потім поступово всипте дрібний цукор, збільшіть швидкість до середньої й збивайте до стійкої пишної маси.
- Окремо змішайте порошок вишневого киселю з кукурудзяним крохмалем, всипте до білків і ще приблизно 1 хвилину перемішуйте на найнижчих обертах до повного поєднання.
- Форму застеліть пергаментом, перекладіть тісто, розрівняйте й випікайте в режимі "верх–низ" без конвекції за температури 175 градусів приблизно 20 хвилин.
- Для крему в товстостінну каструлю влийте молоко, додайте цукор, яйця та кукурудзяний крохмаль, перемішайте вінчиком до однорідності й, постійно помішуючи, доведіть до кипіння.
- Після першого булькоту проваріть ще 30 секунд, зніміть із вогню, накрийте масу харчовою плівкою в контакт і охолодіть до кімнатної температури.
- Вершкове масло окремо збийте спочатку на низьких, а потім на середніх обертах приблизно 7 – 8 хвилин, поки воно не стане пишним і світлим.
- Після цього поступово, по 1 столовій ложці, додавайте заварену масу й перемішуйте на низьких обертах, доки крем не стане однорідним.
- Відкладіть 3 столові ложки крему для верху, а решту поділіть на 3 приблизно рівні частини. Для складання викладіть на підкладку 1 сирний корж сирною частиною догори, розподіліть по ньому 1 частину крему, зверху викладіть половину вишень без сиропу й ложкою злегка втисніть їх у крем.
- Змастіть вишні невеликою кількістю крему, покладіть зверху білковий корж і долонею трохи притисніть. Далі розподіліть другу частину крему, викладіть решту вишень, знову злегка змастіть їх кремом і накрийте другим сирним коржем, поклавши його сирною частиною до крему.
- Верх змастіть відкладеним кремом, боки також покрийте кремом і обсипте крихтами з печива або бісквітного коржа. Готовий пляцок поставте в холодильник на 8 – 10 годин, щоб він добре стабілізувався.
Чи можна приготувати ванільний цукор вдома?
Щоб зробити домашній ванільний цукор, знадобиться банка з кришкою, 200 грамів дрібного цукру та 1 стручок ванілі, пише Кuchnia magdy. Спочатку пересипте цукор у чисту суху банку. Стручок ванілі акуратно розріжте вздовж гострим ножем, обережно вийміть насіння, а сам стручок поділіть на 2 – 3 частини.
Після цього додайте до цукру і насіння ванілі, і шматочки самого стручка. Банку щільно закрийте та добре струсіть, щоб усе рівномірно змішалося. Саме так цукор поступово вбиратиме насичений аромат натуральної ванілі. Далі залиште банку приблизно на 2 тижні. Важливо щодня її струшувати – це допоможе цукру не злежуватися і водночас дасть йому краще насититися ароматом. У результаті ви отримаєте запашний домашній ванільний цукор, який добре підходить для випічки, десертів і солодких сніданків.
Що ще смачного приготувати?
Цей швидкий салат за хвилину точно стане у пригоді.
А ще доречним буде ніжний бабусин рулет з маком.