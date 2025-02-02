Повітряний і ніжний: пляцок "Яблука під снігом", який підкорить ваше серце

Цей пляцок просто мусить бути у вашому кулінарному арсеналі. Його смак такий дивовижний, що елементарне чаювання перетвориться на яскравий спогад.

Суфле, яблука та пісочне тісто – це та смакова гармонія, яка запам'ятовується назавжди. Цей пляцок додасть приємностей у будні та потішить у будь-яке свято. 24 Канал рекомендує обов'язково зберегти цей рецепт від порталу "Філіжаночка".

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Рецепт пляцка "Яблука під снігом"

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

Тісто:

– 4 великих жовтки (або 5 дрібних);

– 225 грамів вершкового масла;

– 150 грамів сметани (від 20%);

– 100 грамів цукру;

– 1 пакет ванільного цукру;

– 11 грамів розпушувача;

– приблизно 350 грамів борошна.

Начинка:

– 1 кілограм яблук;

– 4 великих яєчних білки (або 5 дрібних);

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонної цедри;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 1 пакет ванільного цукру;

– 30 грамів кукурудзяного або картопляного крохмалю.

Приготування:

Просійте борошно з розпушувачем, натріть холодне масло, змішайте з борошном і зробіть крихту. Змішайте сметану, жовтки, цукор і ванільний цукор, потім додайте борошняно-масляну крихту і замісіть тісто. Відкладіть третину тіста в морозильник. Наріжте яблука і додайте цедру лимона. Збийте білки з цукром до стійких піків, потім додайте крохмаль. Має вийти повітряна маса, не перебийте її! У змащену форму викладіть тісто, потім яблука, білкову масу і натріть зверху тісто з морозильника. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 45 – 50 хвилин.

Смачного!

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