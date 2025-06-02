Полунична панна-котта: найкращий у світі літній десерт з найпростіших інгредієнтів

Поєднання полуниці та вершків – улюблена класика. В сезон варто насолоджуватися полуничною панна-коттою. Легкий та вишуканий десерт, який ідеально передає італійський шарм.

Готується панна-котта дуже просто, а виглядає святково. Рецептом полуничного десерту ділиться 24 Канал з посиланням на taste.com.ua. Читайте також Так легко, що можна готувати хоч щодня: неймовірно простий рецепт шоколадних кексів Панна-котта з полуницею Час: 25 хвилин (4 години на застигання)

25 хвилин (4 години на застигання) Порції: 4 Інгредієнти для панна-котти:

– 400 мілілітрів вершків 30 – 33%;

– 100 мілілітрів молока;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 10 грамів желатину;

– 3 – 4 столові ложки води.



Для полуничного соусу:

– 250 грамів полуниці;

– 1 – 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка соку лимона. Приготування: Замочіть желатин у холодній воді на 10 – 15 хвилин, поки він не набухне.

У сотейнику змішайте вершки, молоко, цукор і ваніль. Грійте на середньому вогні, але не кип'ятіть. Зніміть з вогню, додайте набряклий желатин і добре розмішайте до повного розчинення.

Розлийте теплу суміш у склянки, креманки або силіконові формочки. Дайте охолонути до кімнатної температури, поставте у холодильник мінімум на 4 години або на ніч.

Для соусу подрібніть полуницю у блендері або протушкуйте на маленькому вогні з цукром і лимонним соком. Охолодіть перед подачею.

Подавайте панна-котту у склянках з соусом зверху. Прикрась за бажанням м'ятою, ягодами чи фруктами. Смачного! Теж приготуйте: полуничний чизкейк без випічки.