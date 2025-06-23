23 червня, 14:10
Ідеальний напій в спекотний день: готуємо полуничний лимонад з м'ятою
Основні тези
- Полуничний лимонад з м'ятою – класичний літній напій, який легко приготувати вдома.
- Він чудово смакуватиме не лише любителям ягід, адже поєднання полуниці та м'яти створює ідеальний дует, перед яким не встоїть ніхто.
Полуничний лимонад – це класика літа. Склянка домашнього напою з льодом, полуницею та м'ятою – найефективніший спосіб боротьби зі спекою, в сторону відходить навіть кондиціонер.
Процес приготування цього смачного напою вдома простіший, ніж багато хто може подумати. Рецептом полуничного лимонаду з м'ятою ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.
Читайте також Смачний і корисний: готуємо домашній сироп з бузини
Полуничний лимонад з м'ятою
- Час: 10 хвилин
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 300 – 400 грамів полуниці;
– 1 – 2 лимони;
– 100 грамів цукру або сиропу;
– 100 мілілітрів окропу;
– 300 – 400 грамів льоду;
– м'ята;
– 600 мілілітрів сильногазованої води.
Приготування:
- Цукор розчиніть в окропі. Полуницю очистьте. Лимон також звільніть від цедри та кісточок. Поріжте на шматочки.
- Збийте полуницю та лимон із сиропом у блендері.
- В графин викладіть лід, додайте пюре з полуниці та м'яту. Залийте все газованою водою і дайте трішки настоятися.
Смачного!
Теж приготуйте: літній безалкогольний "Мохіто".