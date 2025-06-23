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23 червня, 14:10
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Ідеальний напій в спекотний день: готуємо полуничний лимонад з м'ятою

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Полуничний лимонад з м'ятою – класичний літній напій, який легко приготувати вдома.
  • Він чудово смакуватиме не лише любителям ягід, адже поєднання полуниці та м'яти створює ідеальний дует, перед яким не встоїть ніхто.

Полуничний лимонад – це класика літа. Склянка домашнього напою з льодом, полуницею та м'ятою – найефективніший спосіб боротьби зі спекою, в сторону відходить навіть кондиціонер.

Процес приготування цього смачного напою вдома простіший, ніж багато хто може подумати. Рецептом полуничного лимонаду з м'ятою ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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    Полуничний лимонад з м'ятою

    • Час: 10 хвилин
    • Порції: 3 – 4

    Інгредієнти:
    – 300 – 400 грамів полуниці;
    – 1 – 2 лимони;
    – 100 грамів цукру або сиропу;
    – 100 мілілітрів окропу;
    – 300 – 400 грамів льоду;
    – м'ята;
    – 600 мілілітрів сильногазованої води.

    Приготування:

    1. Цукор розчиніть в окропі. Полуницю очистьте. Лимон також звільніть від цедри та кісточок. Поріжте на шматочки.
       
    2. Збийте полуницю та лимон із сиропом у блендері.
       
    3. В графин викладіть лід, додайте пюре з полуниці та м'яту. Залийте все газованою водою і дайте трішки настоятися.

    Смачного!

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