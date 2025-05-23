Справжній хіт цього сезону: готуємо полуничний тирамісу-рулет

Полуничний рулет тирамісу – чудова варіація класичного десерту. Він підкорить любителів ласощів своєю красивою подачею та унікальним смаковим профілем.

Спіральні шари насиченого крему маскарпоне, перемежовані зі свіжими ягодами полуниці, – вражають при нарізанні. Повірте, гості благатимуть рецепт. Як приготувати полуничний тирамісу-рулет розповідає 24 Канал з посиланням на Meta.

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Полуничний тирамісу-рулет

Час: 1 година 10 хвилин (4 години на просочування)

1 година 10 хвилин (4 години на просочування) Порції: 8

Інгредієнти для полуничного сиропу:

– 1 кілограм полуниці;

– 1/2 склянки води;

– 3/4 склянки білого цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку.



Для крему з маскарпоне:

– 1 склянка жирних вершків;

– 1 контейнер сиру маскарпоне;

– 1/2 склянки цукрової пудри;

– 1/4 склянки полуничного сиропу;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту.



Для збірки:

– 1 упаковка печива дамські пальчики;

– полуниця.

Приготування:

Для полуничного сиропу покладіть нарізану полуницю та воду в каструлю на середній вогонь. За допомогою товкачки для картоплі або виделки подрібніть ягоди.

Доведіть ягоди до кипіння, потім зменште вогонь до середнього і варіть близько 5 хвилин.

Зніміть каструлю з вогню, висипте ягоди в ситечко, встановлене над скляним мірним стаканом. Тильною стороною ополоника або ложки натисніть на ягідну масу, щоб вичавити якомога більше соку. Тверді частинки викиньте.

Поверніть полуничний сік у каструлю, додайте білий цукор і лимонний сік. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор розчинився. Зменште вогонь і варіть, поки суміш трохи не загусне, 10 – 15 хвилин.

Зніміть з вогню і перекладіть в миску. Накрийте кришкою й охолодіть полуничний сироп до повного застигання – приблизно 1 годину.

Для крему з маскарпоне збийте жирні вершки в мисці електричним міксером на середній швидкості до утворення стійких піків.

В окремій мисці збийте маскарпоне, кондитерський цукор, 1/4 склянки полуничного сиропу та ваніль до однорідної маси. Додайте збиті вершки.

Перекладіть 1 склянку крему з маскарпоне в миску, накрийте і поставте в холодильник до готовності до використання.

З решти полуниці наріжте ягоди на шматочки, щоб вийшло 3/4 склянки. Складіть нарізану полуницю в кремову суміш з маскарпоне, що залишилася. Решту полуниці збережіть для прикрашання рулету.

Щоб зібрати рулет, застеліть форму для випікання пластиковою плівкою, залишаючи трохи плівки за короткими краями форми. Занурте 12 паличок, одну за одною, в полуничний сироп, що залишився, щоб покрити їх, і викладіть пліч-о-пліч уздовж у щільному ряді, покриваючи лівий довгий бік дека. Повторіть процедуру з рештою паличок.

Рівномірно розподіліть крем з маскарпоне з подрібненою полуницею по печиву.

Використовуючи поліетиленову плівку на одному короткому кінці дека, обережно скрутіть начинений прямокутник печива у вигляді колоди. Щільно обмотайте його плівкою й обережно скрутіть, щоб сформувати рівну циліндричну форму.

Покладіть рулет у холодильник і охолоджуйте щонайменше 4 години або до ночі.

Для подачі наріжте полуницю, що залишилася, і прикрасьте рулет зовні. Наріжте рол і подавайте з полуничним сиропом.

Смачного!

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