9 жовтня, 17:09
3

З цим рецептом вас визнають кулінарним генієм: помідори по-маріупольськи з базиліком

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Консервовані помідори по-маріупольськи з базиліком не потребують стерилізації.
  • Рецепт включає помідори, базилік, часник, кріп, петрушку, сіль, цукор і лимонну кислоту.

Консервовані помідори стануть вашим кулінарним козирем, якщо ви трішки попіклуєтесь про оригінальність. Нумо спробуймо знамениті помідори по-маріупольськи, які навіть не потрібно стерилізувати!

Помідори з базиліком – це новий неповторний акцент вашого столу, який приємно вразить не лише ваших рідних, а й гостей. 24 Канал пропонує зберегти одну з найкращих закруток осені за рецептом ютуб-каналу Onyshkevychi.

Як заготувати помідори по-маріупольськи? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: на 0,5-літрову банку

Інгредієнти
– помідори;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– дрібка лимонної кислоти;
– гілочка базиліка;
– 2 зубчики часнику;
– парасолька кропу;
– гілочка петрушки. 
Приготування

  1. На дно стерилізованих банок покладіть кілька суцвіть кропу, зубчики часнику, гілочки петрушки та трохи базиліку.
  2. Потім щільно викладіть помідори.
  3. Залийте овочі окропом і залиште настоюватися 10 хвилин.
  4. Після цього обережно злийте воду в каструлю, вона знадобиться для маринаду.
  5. У кожну банку всипте по половині чайної ложки солі та по одній столовій ложці цукру.
  6. Коли злиту воду доведете до кипіння, вдруге залийте нею помідори й залиште ще на 10 хвилин.
  7. Потім знову злийте рідину назад у каструлю. Перед останнім заливанням додайте в кожну банку приблизно 1/6 чайної ложки лимонної кислоти.
  8. Доведіть маринад до кипіння втретє й одразу залийте ним помідори.
  9. Швидко закрутіть кришки, переверніть банки догори дном і залиште під рушником або ковдрою до повного охолодження.

А ще вам може сподобатися рецепт порталу Cookpad, який також подарує чудовий результат. 

Як закрити помідори з базиліком? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 7 банок

Інгредієнти
– 2,5 кілограма помідорів;
– 1 пачка улюблених приправ;
– 2 літри води;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 пучок базиліку. 

Приготування

  1. Простерилізуйте банки та кришки, вимийте овочі.
  2. На дно кожної банки покладіть кілька листочків базиліку, після чого щільно викладіть помідори.
  3. Залийте окропом і залиште на 5 хвилин, щоб овочі прогрілися.
  4. Потім обережно злийте рідину в каструлю. Для приготування маринаду у 2 літрах води розчиніть дві столові ложки цукру, одну столову ложку солі та додайте суміш спецій до смаку. Доведіть до кипіння.
  5. У кожну банку влийте трохи оцту, після чого залийте гарячим маринадом.
  6. Закатайте банки кришками, переверніть догори дном і тепло укутайте рушником чи ковдрою. Залиште до повного охолодження.

