Помідори з базиліком – це новий неповторний акцент вашого столу, який приємно вразить не лише ваших рідних, а й гостей. 24 Канал пропонує зберегти одну з найкращих закруток осені за рецептом ютуб-каналу Onyshkevychi.

Як заготувати помідори по-маріупольськи?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: на 0,5-літрову банку

Інгредієнти:

– помідори;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– дрібка лимонної кислоти;

– гілочка базиліка;

– 2 зубчики часнику;

– парасолька кропу;

– гілочка петрушки.

Приготування:

На дно стерилізованих банок покладіть кілька суцвіть кропу, зубчики часнику, гілочки петрушки та трохи базиліку. Потім щільно викладіть помідори. Залийте овочі окропом і залиште настоюватися 10 хвилин. Після цього обережно злийте воду в каструлю, вона знадобиться для маринаду. У кожну банку всипте по половині чайної ложки солі та по одній столовій ложці цукру. Коли злиту воду доведете до кипіння, вдруге залийте нею помідори й залиште ще на 10 хвилин. Потім знову злийте рідину назад у каструлю. Перед останнім заливанням додайте в кожну банку приблизно 1/6 чайної ложки лимонної кислоти. Доведіть маринад до кипіння втретє й одразу залийте ним помідори. Швидко закрутіть кришки, переверніть банки догори дном і залиште під рушником або ковдрою до повного охолодження.

А ще вам може сподобатися рецепт порталу Cookpad, який також подарує чудовий результат.

Як закрити помідори з базиліком?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 7 банок

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма помідорів;

– 1 пачка улюблених приправ;

– 2 літри води;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка оцту;

– 1 пучок базиліку.

Приготування:

Простерилізуйте банки та кришки, вимийте овочі. На дно кожної банки покладіть кілька листочків базиліку, після чого щільно викладіть помідори. Залийте окропом і залиште на 5 хвилин, щоб овочі прогрілися. Потім обережно злийте рідину в каструлю. Для приготування маринаду у 2 літрах води розчиніть дві столові ложки цукру, одну столову ложку солі та додайте суміш спецій до смаку. Доведіть до кипіння. У кожну банку влийте трохи оцту, після чого залийте гарячим маринадом. Закатайте банки кришками, переверніть догори дном і тепло укутайте рушником чи ковдрою. Залиште до повного охолодження.

