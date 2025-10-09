Помідори з базиліком – це новий неповторний акцент вашого столу, який приємно вразить не лише ваших рідних, а й гостей. 24 Канал пропонує зберегти одну з найкращих закруток осені за рецептом ютуб-каналу Onyshkevychi.
Як заготувати помідори по-маріупольськи?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: на 0,5-літрову банку
Інгредієнти:
– помідори;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– дрібка лимонної кислоти;
– гілочка базиліка;
– 2 зубчики часнику;
– парасолька кропу;
– гілочка петрушки.
Приготування:
- На дно стерилізованих банок покладіть кілька суцвіть кропу, зубчики часнику, гілочки петрушки та трохи базиліку.
- Потім щільно викладіть помідори.
- Залийте овочі окропом і залиште настоюватися 10 хвилин.
- Після цього обережно злийте воду в каструлю, вона знадобиться для маринаду.
- У кожну банку всипте по половині чайної ложки солі та по одній столовій ложці цукру.
- Коли злиту воду доведете до кипіння, вдруге залийте нею помідори й залиште ще на 10 хвилин.
- Потім знову злийте рідину назад у каструлю. Перед останнім заливанням додайте в кожну банку приблизно 1/6 чайної ложки лимонної кислоти.
- Доведіть маринад до кипіння втретє й одразу залийте ним помідори.
- Швидко закрутіть кришки, переверніть банки догори дном і залиште під рушником або ковдрою до повного охолодження.
А ще вам може сподобатися рецепт порталу Cookpad, який також подарує чудовий результат.
Як закрити помідори з базиліком?
- Час: 1 година
- Порцій: 7 банок
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма помідорів;
– 1 пачка улюблених приправ;
– 2 літри води;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 пучок базиліку.
Приготування:
- Простерилізуйте банки та кришки, вимийте овочі.
- На дно кожної банки покладіть кілька листочків базиліку, після чого щільно викладіть помідори.
- Залийте окропом і залиште на 5 хвилин, щоб овочі прогрілися.
- Потім обережно злийте рідину в каструлю. Для приготування маринаду у 2 літрах води розчиніть дві столові ложки цукру, одну столову ложку солі та додайте суміш спецій до смаку. Доведіть до кипіння.
- У кожну банку влийте трохи оцту, після чого залийте гарячим маринадом.
- Закатайте банки кришками, переверніть догори дном і тепло укутайте рушником чи ковдрою. Залиште до повного охолодження.
