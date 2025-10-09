Помидоры с базиликом – это новый неповторимый акцент вашего стола, который приятно удивит не только ваших родных, но и гостей. 24 Канал предлагает сохранить одну из лучших закруток осени по рецепту ютуб-канала Onyshkevychi.

Как заготовить помидоры по-мариупольски?

Время : 40 минут

: 40 минут Порцийна 0,5-литровую банку

Ингредиенты:

– помидоры;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– щепотка лимонной кислоты;

– веточка базилика;

– 2 зубчика чеснока;

– зонтик укропа;

– веточка петрушки.

Приготовление:

На дно стерилизованных банок положите несколько соцветий укропа, зубчики чеснока, веточки петрушки и немного базилика. Затем плотно выложите помидоры. Залейте овощи кипятком и оставьте настаиваться 10 минут. После этого осторожно слейте воду в кастрюлю, она понадобится для маринада. В каждую банку всыпьте по половине чайной ложки соли и по одной столовой ложке сахара. Когда слитую воду доведете до кипения, второй раз залейте ею помидоры и оставьте еще на 10 минут. Затем снова слейте жидкость обратно в кастрюлю. Перед последней заливкой добавьте в каждую банку примерно 1/6 чайной ложки лимонной кислоты. Доведите маринад до кипения в третий раз и сразу залейте им помидоры. Быстро закрутите крышки, переверните банки вверх дном и оставьте под полотенцем или одеялом до полного остывания.

А еще вам может понравиться рецепт портала Cookpad, который также подарит замечательный результат.

Как закрыть помидоры с базиликом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 7 банок

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма помидоров;

– 1 пачка любимых приправ;

– 2 литра воды;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 1 пучок базилика.

Приготовление:

Простерилизуйте банки и крышки, вымойте овощи. На дно каждой банки положите несколько листочков базилика, после чего плотно выложите помидоры. Залейте кипятком и оставьте на 5 минут, чтобы овощи прогрелись. Затем осторожно слейте жидкость в кастрюлю. Для приготовления маринада в 2 литрах воды растворите две столовые ложки сахара, одну столовую ложку соли и добавьте смесь специй по вкусу. Доведите до кипения. В каждую банку влейте немного уксуса, после чего залейте горячим маринадом. Закатайте банки крышками, переверните вверх дном и тепло укутайте полотенцем или одеялом. Оставьте до полного остывания.

