Помидоры с базиликом – это новый неповторимый акцент вашего стола, который приятно удивит не только ваших родных, но и гостей. 24 Канал предлагает сохранить одну из лучших закруток осени по рецепту ютуб-канала Onyshkevychi.
Читайте также Еще лучше кабачковой: оригинальная грибная икра на зиму, от которой все в восторге
Как заготовить помидоры по-мариупольски?
- Время: 40 минут
- Порцийна 0,5-литровую банку
Ингредиенты:
– помидоры;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– щепотка лимонной кислоты;
– веточка базилика;
– 2 зубчика чеснока;
– зонтик укропа;
– веточка петрушки.
чеснок 2 зуб; укроп зонтик; петрушка веточка.
Приготовление:
- На дно стерилизованных банок положите несколько соцветий укропа, зубчики чеснока, веточки петрушки и немного базилика.
- Затем плотно выложите помидоры.
- Залейте овощи кипятком и оставьте настаиваться 10 минут.
- После этого осторожно слейте воду в кастрюлю, она понадобится для маринада.
- В каждую банку всыпьте по половине чайной ложки соли и по одной столовой ложке сахара.
- Когда слитую воду доведете до кипения, второй раз залейте ею помидоры и оставьте еще на 10 минут.
- Затем снова слейте жидкость обратно в кастрюлю. Перед последней заливкой добавьте в каждую банку примерно 1/6 чайной ложки лимонной кислоты.
- Доведите маринад до кипения в третий раз и сразу залейте им помидоры.
- Быстро закрутите крышки, переверните банки вверх дном и оставьте под полотенцем или одеялом до полного остывания.
А еще вам может понравиться рецепт портала Cookpad, который также подарит замечательный результат.
Как закрыть помидоры с базиликом?
- Время: 1 час
- Порций: 7 банок
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма помидоров;
– 1 пачка любимых приправ;
– 2 литра воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 1 пучок базилика.
Приготовление:
- Простерилизуйте банки и крышки, вымойте овощи.
- На дно каждой банки положите несколько листочков базилика, после чего плотно выложите помидоры.
- Залейте кипятком и оставьте на 5 минут, чтобы овощи прогрелись.
- Затем осторожно слейте жидкость в кастрюлю. Для приготовления маринада в 2 литрах воды растворите две столовые ложки сахара, одну столовую ложку соли и добавьте смесь специй по вкусу. Доведите до кипения.
- В каждую банку влейте немного уксуса, после чего залейте горячим маринадом.
- Закатайте банки крышками, переверните вверх дном и тепло укутайте полотенцем или одеялом. Оставьте до полного остывания.
Какое блюдо стоит попробовать сейчас?
Полесские малимоны – это оригинальная версия дерунов, которую вам точно стоит попробовать.
Они получаются нежными благодаря картофельному пюре – это главный секрет этого блюда.