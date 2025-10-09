Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски З цим рецептом вас визнають кулінарним генієм: помідори по-маріупольськи з базиліком
9 октября, 17:10
3

С этим рецептом вас признают кулинарным гением: помидоры по-мариупольски с базиликом

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Консервированные помидоры по-мариупольски с базиликом не требуют стерилизации.
  • Рецепт включает помидоры, базилик, чеснок, укроп, петрушку, соль, сахар и лимонную кислоту.

Консервированные помидоры станут вашим кулинарным козырем, если вы немного позаботитесь об оригинальности. Давайте попробуем знаменитые помидоры по-мариупольски, которые даже не нужно стерилизовать!

Помидоры с базиликом – это новый неповторимый акцент вашего стола, который приятно удивит не только ваших родных, но и гостей. 24 Канал предлагает сохранить одну из лучших закруток осени по рецепту ютуб-канала Onyshkevychi.

Читайте также Еще лучше кабачковой: оригинальная грибная икра на зиму, от которой все в восторге

Как заготовить помидоры по-мариупольски?

  • Время: 40 минут
  • Порцийна 0,5-литровую банку

Ингредиенты
– помидоры;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– щепотка лимонной кислоты;
– веточка базилика;
– 2 зубчика чеснока;
– зонтик укропа;
– веточка петрушки. 
чеснок 2 зуб; укроп зонтик; петрушка веточка.

Приготовление:

  1. На дно стерилизованных банок положите несколько соцветий укропа, зубчики чеснока, веточки петрушки и немного базилика.
  2. Затем плотно выложите помидоры.
  3. Залейте овощи кипятком и оставьте настаиваться 10 минут.
  4. После этого осторожно слейте воду в кастрюлю, она понадобится для маринада.
  5. В каждую банку всыпьте по половине чайной ложки соли и по одной столовой ложке сахара.
  6. Когда слитую воду доведете до кипения, второй раз залейте ею помидоры и оставьте еще на 10 минут.
  7. Затем снова слейте жидкость обратно в кастрюлю. Перед последней заливкой добавьте в каждую банку примерно 1/6 чайной ложки лимонной кислоты.
  8. Доведите маринад до кипения в третий раз и сразу залейте им помидоры.
  9. Быстро закрутите крышки, переверните банки вверх дном и оставьте под полотенцем или одеялом до полного остывания.

А еще вам может понравиться рецепт портала Cookpad, который также подарит замечательный результат.

Как закрыть помидоры с базиликом?

  • Время: 1 час
  • Порций: 7 банок

Ингредиенты
– 2,5 килограмма помидоров;
– 1 пачка любимых приправ;
– 2 литра воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 1 пучок базилика.

Приготовление:

  1. Простерилизуйте банки и крышки, вымойте овощи.
  2. На дно каждой банки положите несколько листочков базилика, после чего плотно выложите помидоры.
  3. Залейте кипятком и оставьте на 5 минут, чтобы овощи прогрелись.
  4. Затем осторожно слейте жидкость в кастрюлю. Для приготовления маринада в 2 литрах воды растворите две столовые ложки сахара, одну столовую ложку соли и добавьте смесь специй по вкусу. Доведите до кипения.
  5. В каждую банку влейте немного уксуса, после чего залейте горячим маринадом.
  6. Закатайте банки крышками, переверните вверх дном и тепло укутайте полотенцем или одеялом. Оставьте до полного остывания.

Какое блюдо стоит попробовать сейчас?

  • Полесские малимоны – это оригинальная версия дерунов, которую вам точно стоит попробовать.

  • Они получаются нежными благодаря картофельному пюре – это главный секрет этого блюда.