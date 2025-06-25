Помідори малосольні за 3 дні: найкращий рецепт, який тільки існує

Ці малосольні помідори здивують найзатятіших господинь – новий рецепт пропонує смачну альтернативу традиційному маринуванню, і менш солоному. Їх приготування ще й займає мінімум часу.

Через 3 дні вже можна буде насолоджуватися смачними помідорчиками. Рецептом малосольних помідорів з хроном ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Малосольні помідори

Час: 30 хвилин (3 дні соління)

30 хвилин (3 дні соління) Порції: 10

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма помідорів;

– 1 пучок кропу;

– 1 головка часнику;

– 1 корінь хрону;

– чорний перець горошком – на смак;

– лавровий лист – на смак;

– 3 столові ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1,5 літра води.

Приготування:

Помідори переберіть, добре промийте та наколіть виделкою. Часник очистьте та наріжте кружальцями.

Зробіть розсіл – розчиніть в теплій воді сіль та цукор, закип'ятіть.

Вимийте кріп та викладіть у каструлю пару гілочок кропу, половину часнику. Додайте горошини чорного перцю, пару лаврових листочків і корінь хрону, нарізаний шматочками. Тоді помідори й зверху кріп і часник.

Залийте помідори гарячим розсолом. Накрийте каструлю кришкою і залиште на 3 дні при кімнатній температурі.

Через 3 дні спробуйте їх на смак, якщо сподобаються по кислоті, тоді можете прибирати помідори в холодильник, якщо ж не достатньо проквасилися – залиште ще на пару днів.

Готово!

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