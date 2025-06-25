25 червня, 17:32
Помідори малосольні за 3 дні: найкращий рецепт, який тільки існує
Основні тези
- Малосольні помідори – закуска, яка подобається практично всім. Її можна приготувати швидко і просто, щоб регулярно пригощати рідних.
- Новий рецепт пропонує менш солоний смак і приготування за 3 дні.
Ці малосольні помідори здивують найзатятіших господинь – новий рецепт пропонує смачну альтернативу традиційному маринуванню, і менш солоному. Їх приготування ще й займає мінімум часу.
Через 3 дні вже можна буде насолоджуватися смачними помідорчиками. Рецептом малосольних помідорів з хроном ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.
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Малосольні помідори
- Час: 30 хвилин (3 дні соління)
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма помідорів;
– 1 пучок кропу;
– 1 головка часнику;
– 1 корінь хрону;
– чорний перець горошком – на смак;
– лавровий лист – на смак;
– 3 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1,5 літра води.
Приготування:
- Помідори переберіть, добре промийте та наколіть виделкою. Часник очистьте та наріжте кружальцями.
- Зробіть розсіл – розчиніть в теплій воді сіль та цукор, закип'ятіть.
- Вимийте кріп та викладіть у каструлю пару гілочок кропу, половину часнику. Додайте горошини чорного перцю, пару лаврових листочків і корінь хрону, нарізаний шматочками. Тоді помідори й зверху кріп і часник.
- Залийте помідори гарячим розсолом. Накрийте каструлю кришкою і залиште на 3 дні при кімнатній температурі.
- Через 3 дні спробуйте їх на смак, якщо сподобаються по кислоті, тоді можете прибирати помідори в холодильник, якщо ж не достатньо проквасилися – залиште ще на пару днів.
Готово!
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