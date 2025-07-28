Без варіння та клопоту: помідори по-корейськи за ніч – закуска, яка вразить усіх
- Помідори по-корейськи – чудова закуска на всі випадки життя.
- Вона легка у приготуванні та не потребує жодних зусиль.
Пікантні закуски стають зірками будь-якого застілля. Морква по-корейськи – це чудова нагода додати будням нового колориту.
Мінімальні маніпуляції та трішки терпіння, поки закуска набирає смаку у холодильнику – ось і все, що потрібно, аби насолодитися новим смаком звичних продуктів. 24 Канал радить не пропустити цю нагоду з рецептом порталу "На пенсії".
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Як приготувати помідори по-корейськи?
- Час: 25 хвилин + час в холодильнику
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 2 головки часнику;
– 100 мілілітрів оцту;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– 2 болгарських перці;
– 1 пучок зелені;
– 100 грамів цукру;
– 2 столові ложки солі.
Приготування:
Подрібніть солодкий перець разом із часником за допомогою блендера або м’ясорубки до однорідної консистенції.
У цю суміш додайте сіль, цукор, оцет, рослинну олію та дрібно нарізану зелень. Добре все перемішайте.
Помідори наріжте навпіл або на чверті, залежно від їхнього розміру.
У трилітрову банку викладайте томати шарами, чергуючи їх з ароматною заправкою. Закрийте банку кришкою.
Поставте заготовку в холодильник догори дном і залиште на ніч. Вранці переверніть банку в нормальне положення. Закуска готова до вживання.
Смачного!
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