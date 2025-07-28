Без варіння та клопоту: помідори по-корейськи за ніч – закуска, яка вразить усіх

Пікантні закуски стають зірками будь-якого застілля. Морква по-корейськи – це чудова нагода додати будням нового колориту.

Мінімальні маніпуляції та трішки терпіння, поки закуска набирає смаку у холодильнику – ось і все, що потрібно, аби насолодитися новим смаком звичних продуктів. 24 Канал радить не пропустити цю нагоду з рецептом порталу "На пенсії".

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Як приготувати помідори по-корейськи?

Час : 25 хвилин + час в холодильнику

: 25 хвилин + час в холодильнику Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 2 головки часнику;

– 100 мілілітрів оцту;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 2 болгарських перці;

– 1 пучок зелені;

– 100 грамів цукру;

– 2 столові ложки солі.

Приготування:

Подрібніть солодкий перець разом із часником за допомогою блендера або м’ясорубки до однорідної консистенції. У цю суміш додайте сіль, цукор, оцет, рослинну олію та дрібно нарізану зелень. Добре все перемішайте. Помідори наріжте навпіл або на чверті, залежно від їхнього розміру. У трилітрову банку викладайте томати шарами, чергуючи їх з ароматною заправкою. Закрийте банку кришкою. Поставте заготовку в холодильник догори дном і залиште на ніч. Вранці переверніть банку в нормальне положення. Закуска готова до вживання.

Смачного!

Закрутка, яка повинна бути у всіх: кабачкова ікра за бабусиним рецептом.