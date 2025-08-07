Укр Рус
7 серпня, 21:15
1

Зберігаються у банці – а наче свіжі з грядки: помідори у власному соку – рецепт Лілії Цвіт

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт помідорів у власному соку від Лілії Цвіт захоплює навіть досвідчених господинь.
  • Вони зберігають свіжість літа, тому ця закрутка точно повинна бути у вашій коморі. 

Цей рецепт вражає навіть досвідчених господинь, які вже встигли побачити багато кулінарних див. Ці помідори у власному соку точно повинні бути у вашій коморі!

Консервовані у власному соку помідори стануть розрадою у холодні зимові вечори, адже зберігають свіжість попри кілька місяців зберігання! 24 Канал радить обовʼязково зробити їх запас за рецептом Лілії Цвіт. 

Як заготувати помідори у власному соку на зиму? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2 літрові банки 

Інгредієнти
– 3 кілограми помідорів;
– 1,5 столової ложки солі.

Приготування

  1. Помідори добре промийте. Половину бланшуйте – занурте в окріп на хвилину і одразу в холодну воду. Решту перебиваємо в блендері до однорідності.
  2. Почищені помідори розкладаємо по стерилізованих банках.
  3. Пюре перекладаємо у каструлю, солимо, перчимо і доводимо до кипіння.
  4. Розливаємо пюре по банках, накриваємо кришками, але не закручуємо.
  5. Стерилізуємо банки по 5 хвилин з моменту закипання. Потім закриваємо банки, перевертаємо та закутуємо до вистигання.
  6. Зберігаємо у темному та прохолодному місці. 

Смачного!

