Цей рецепт вражає навіть досвідчених господинь, які вже встигли побачити багато кулінарних див. Ці помідори у власному соку точно повинні бути у вашій коморі!

Консервовані у власному соку помідори стануть розрадою у холодні зимові вечори, адже зберігають свіжість попри кілька місяців зберігання! 24 Канал радить обовʼязково зробити їх запас за рецептом Лілії Цвіт. Як заготувати помідори у власному соку на зиму? Час: 1 година

1 година Порцій: 2 літрові банки Інгредієнти:

– 3 кілограми помідорів;

– 1,5 столової ложки солі. Приготування: Помідори добре промийте. Половину бланшуйте – занурте в окріп на хвилину і одразу в холодну воду. Решту перебиваємо в блендері до однорідності. Почищені помідори розкладаємо по стерилізованих банках. Пюре перекладаємо у каструлю, солимо, перчимо і доводимо до кипіння. Розливаємо пюре по банках, накриваємо кришками, але не закручуємо. Стерилізуємо банки по 5 хвилин з моменту закипання. Потім закриваємо банки, перевертаємо та закутуємо до вистигання. Зберігаємо у темному та прохолодному місці. Смачного!