Консервовані у власному соку помідори стануть розрадою у холодні зимові вечори, адже зберігають свіжість попри кілька місяців зберігання! 24 Канал радить обовʼязково зробити їх запас за рецептом Лілії Цвіт.
Як заготувати помідори у власному соку на зиму?
- Час: 1 година
- Порцій: 2 літрові банки
Інгредієнти:
– 3 кілограми помідорів;
– 1,5 столової ложки солі.
Приготування:
- Помідори добре промийте. Половину бланшуйте – занурте в окріп на хвилину і одразу в холодну воду. Решту перебиваємо в блендері до однорідності.
- Почищені помідори розкладаємо по стерилізованих банках.
- Пюре перекладаємо у каструлю, солимо, перчимо і доводимо до кипіння.
- Розливаємо пюре по банках, накриваємо кришками, але не закручуємо.
- Стерилізуємо банки по 5 хвилин з моменту закипання. Потім закриваємо банки, перевертаємо та закутуємо до вистигання.
- Зберігаємо у темному та прохолодному місці.
Смачного!
