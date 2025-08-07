Консервовані у власному соку помідори стануть розрадою у холодні зимові вечори, адже зберігають свіжість попри кілька місяців зберігання! 24 Канал радить обовʼязково зробити їх запас за рецептом Лілії Цвіт.

Як заготувати помідори у власному соку на зиму?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2 літрові банки

Інгредієнти:
– 3 кілограми помідорів;
– 1,5 столової ложки солі.

Приготування:

  1. Помідори добре промийте. Половину бланшуйте – занурте в окріп на хвилину і одразу в холодну воду. Решту перебиваємо в блендері до однорідності.
  2. Почищені помідори розкладаємо по стерилізованих банках.
  3. Пюре перекладаємо у каструлю, солимо, перчимо і доводимо до кипіння.
  4. Розливаємо пюре по банках, накриваємо кришками, але не закручуємо.
  5. Стерилізуємо банки по 5 хвилин з моменту закипання. Потім закриваємо банки, перевертаємо та закутуємо до вистигання.
  6. Зберігаємо у темному та прохолодному місці.

Смачного!

