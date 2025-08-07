Консервированные в собственном соку помидоры станут утешением в холодные зимние вечера, ведь сохраняют свежесть несмотря на несколько месяцев хранения! 24 Канал советует обязательно сделать их запас по рецепту Лилии Цвит.

К теме Сколько не делайте – а будет мало: кабачки по-корейски на зиму – не рецепт, а находка

Как заготовить помидоры в собственном соку на зиму?

Время: 1 час

1 час Порций: 2 литровые банки

Ингредиенты:

– 3 килограмма помидоров;

– 1,5 столовой ложки соли.

Приготовление:

Помидоры хорошо промойте. Половину бланшируйте – погрузите в кипяток на минуту и сразу в холодную воду. Остальные перебиваем в блендере до однородности. Почищенные помидоры раскладываем по стерилизованным банкам. Пюре перекладываем в кастрюлю, солим, перчим и доводим до кипения. Разливаем пюре по банкам, накрываем крышками, но не закручиваем. Стерилизуем банки по 5 минут с момента закипания. Затем закрываем банки, переворачиваем и укутываем до остывания. Храним в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

Все смешиваем – и в духовку: как приготовить самую нежную запеканку.