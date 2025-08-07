Консервированные в собственном соку помидоры станут утешением в холодные зимние вечера, ведь сохраняют свежесть несмотря на несколько месяцев хранения! 24 Канал советует обязательно сделать их запас по рецепту Лилии Цвит.
Как заготовить помидоры в собственном соку на зиму?
- Время: 1 час
- Порций: 2 литровые банки
Ингредиенты:
– 3 килограмма помидоров;
– 1,5 столовой ложки соли.
Приготовление:
- Помидоры хорошо промойте. Половину бланшируйте – погрузите в кипяток на минуту и сразу в холодную воду. Остальные перебиваем в блендере до однородности.
- Почищенные помидоры раскладываем по стерилизованным банкам.
- Пюре перекладываем в кастрюлю, солим, перчим и доводим до кипения.
- Разливаем пюре по банкам, накрываем крышками, но не закручиваем.
- Стерилизуем банки по 5 минут с момента закипания. Затем закрываем банки, переворачиваем и укутываем до остывания.
- Храним в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
