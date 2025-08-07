Укр Рус
7 августа, 21:15
Хранятся в банке – а как свежие с грядки: помидоры в собственном соку – рецепт Лилии Цвит

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт помидоров в собственном соку от Лилии Цвит восхищает даже опытных хозяек.
  • Они сохраняют свежесть лета, поэтому эта закрутка точно должна быть в вашей кладовой.

Этот рецепт поражает даже опытных хозяек, которые уже успели увидеть много кулинарных чудес. Эти помидоры в собственном соку точно должны быть в вашей кладовой!

Консервированные в собственном соку помидоры станут утешением в холодные зимние вечера, ведь сохраняют свежесть несмотря на несколько месяцев хранения! 24 Канал советует обязательно сделать их запас по рецепту Лилии Цвит.

Как заготовить помидоры в собственном соку на зиму?

  • Время: 1 час
  • Порций: 2 литровые банки

Ингредиенты
– 3 килограмма помидоров;
– 1,5 столовой ложки соли.

Приготовление:

  1. Помидоры хорошо промойте. Половину бланшируйте – погрузите в кипяток на минуту и сразу в холодную воду. Остальные перебиваем в блендере до однородности.
  2. Почищенные помидоры раскладываем по стерилизованным банкам.
  3. Пюре перекладываем в кастрюлю, солим, перчим и доводим до кипения.
  4. Разливаем пюре по банкам, накрываем крышками, но не закручиваем.
  5. Стерилизуем банки по 5 минут с момента закипания. Затем закрываем банки, переворачиваем и укутываем до остывания.
  6. Храним в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

