Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Дрібниці, але зведуть все нанівець: поширені помилки при приготуванні шашлику
30 серпня, 21:27
2

Дрібниці, але зведуть все нанівець: поширені помилки при приготуванні шашлику

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Основні помилки при приготуванні шашлику: мало часу для маринування та жорстка частина м'яса.
  • Недостатня кількість маринаду може негативно вплинути на якість шашлику.

Останні теплі дні літа хочеться проводжати з шашликом, і варто потурбуватися, щоб мʼясо було ідеальним. Це дуже просто – є лише кілька помилок, які можуть негативно вплинути на страву.

Смачний шашлик – це сукупність кількох факторів, кожен з яких потрібно тримати у фокусі. 24 Канал поспілкувався з кулінарною блогеркою anny.cooking та запитав, яких помилок варто уникати при приготуванні шашлику. 

До теми Мʼясо просто танутиме в роті: у чому найкраще маринувати шашлик

Які помилки при приготуванні шашлику? 

Є кілька поширених помилок, через які шашлик вийде не таким смачним, як ви планували: 

  • мало часу для маринування;
  • замало маринаду;
  • обрали жорстку частину мʼяса. 

Тримайте у фокусі ці 3 пункти – і вашому шашлику нічого не буде загрожувати.

Як приготувати смачний шашлик? 

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 1 кілограм свинячого ошийка;
– 300 грамів цибулі;
– 50 грамів домашньої аджики;
– 20 грамів олії;
– 1 пачка приправи для шашлику;
– сіль до смаку. 

Приготування

  1. М’ясо наріжте невеликими шматками.
  2. Цибулю очистіть і поділіть на півкільця, після чого додайте до м’ясних шматочків.
  3. Заправте аджикою, сіллю, спеціями та олією, добре перемішайте й залиште маринуватися.
  4. Підготовлене м’ясо нанизуйте на шампури та обсмажте на мангалі до готовності.
  5. Подавати найкраще разом із маринованою цибулею.

Смачного!

Яке м'ясо найкраще підійде для шашлику? 

  • Свинячий ошийок завжди буде гарним вибором.
  • В ньому дуже ніжне мʼясо, а також достатня кількість жирових прожилок. 