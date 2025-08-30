Останні теплі дні літа хочеться проводжати з шашликом, і варто потурбуватися, щоб мʼясо було ідеальним. Це дуже просто – є лише кілька помилок, які можуть негативно вплинути на страву.

Смачний шашлик – це сукупність кількох факторів, кожен з яких потрібно тримати у фокусі. 24 Канал поспілкувався з кулінарною блогеркою anny.cooking та запитав, яких помилок варто уникати при приготуванні шашлику.

До теми Мʼясо просто танутиме в роті: у чому найкраще маринувати шашлик

Які помилки при приготуванні шашлику?

Є кілька поширених помилок, через які шашлик вийде не таким смачним, як ви планували:

мало часу для маринування;

замало маринаду;

обрали жорстку частину мʼяса.

Тримайте у фокусі ці 3 пункти – і вашому шашлику нічого не буде загрожувати.

Як приготувати смачний шашлик?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячого ошийка;

– 300 грамів цибулі;

– 50 грамів домашньої аджики;

– 20 грамів олії;

– 1 пачка приправи для шашлику;

– сіль до смаку.

Приготування:

М’ясо наріжте невеликими шматками. Цибулю очистіть і поділіть на півкільця, після чого додайте до м’ясних шматочків. Заправте аджикою, сіллю, спеціями та олією, добре перемішайте й залиште маринуватися. Підготовлене м’ясо нанизуйте на шампури та обсмажте на мангалі до готовності. Подавати найкраще разом із маринованою цибулею.

Смачного!

Яке м'ясо найкраще підійде для шашлику?