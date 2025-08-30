Последние теплые дни лета хочется провожать с шашлыком, и стоит позаботиться, чтобы мясо было идеальным. Это очень просто – есть всего несколько ошибок, которые могут негативно повлиять на блюдо.

Вкусный шашлык – это совокупность нескольких факторов, каждый из которых нужно держать в фокусе. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером anny.cooking и спросил, каких ошибок следует избегать при приготовлении шашлыка.

Какие ошибки при приготовлении шашлыка?

Есть несколько распространенных ошибок, из-за которых шашлык получится не таким вкусным, как вы планировали:

мало времени для маринования;

мало маринада;

выбрали жесткую часть мяса.

Держите в фокусе эти 3 пункта – и вашему шашлыку ничего не будет угрожать.

Как приготовить вкусный шашлык?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиного ошейка;

– 300 граммов лука;

– 50 граммов домашней аджики;

– 20 граммов растительного масла;

– 1 пачка приправы для шашлыка;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Мясо нарежьте небольшими кусками. Лук очистите и поделите на полукольца, после чего добавьте к мясным кусочкам. Заправьте аджикой, солью, специями и маслом, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться. Подготовленное мясо нанизывайте на шампуры и обжарьте на мангале до готовности. Подавать лучше всего вместе с маринованным луком.

Приятного аппетита!

Какое мясо лучше всего подойдет для шашлыка?