Вкусный шашлык – это совокупность нескольких факторов, каждый из которых нужно держать в фокусе. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером anny.cooking и спросил, каких ошибок следует избегать при приготовлении шашлыка.

К теме Мясо просто будет таять во рту: в чем лучше всего мариновать шашлык

Какие ошибки при приготовлении шашлыка?

Есть несколько распространенных ошибок, из-за которых шашлык получится не таким вкусным, как вы планировали:

  • мало времени для маринования;
  • мало маринада;
  • выбрали жесткую часть мяса.

Держите в фокусе эти 3 пункта – и вашему шашлыку ничего не будет угрожать.

Как приготовить вкусный шашлык?

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм свиного ошейка;
– 300 граммов лука;
– 50 граммов домашней аджики;
– 20 граммов растительного масла;
– 1 пачка приправы для шашлыка;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте небольшими кусками.
  2. Лук очистите и поделите на полукольца, после чего добавьте к мясным кусочкам.
  3. Заправьте аджикой, солью, специями и маслом, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться.
  4. Подготовленное мясо нанизывайте на шампуры и обжарьте на мангале до готовности.
  5. Подавать лучше всего вместе с маринованным луком.

Приятного аппетита!

Какое мясо лучше всего подойдет для шашлыка?

  • Свиной ошеек всегда будет хорошим выбором.
  • В нем очень нежное мясо, а также достаточное количество жировых прожилок.