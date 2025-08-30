Смачний шашлик – це сукупність кількох факторів, кожен з яких потрібно тримати у фокусі. 24 Канал поспілкувався з кулінарною блогеркою anny.cooking та запитав, яких помилок варто уникати при приготуванні шашлику.
Які помилки при приготуванні шашлику?
Є кілька поширених помилок, через які шашлик вийде не таким смачним, як ви планували:
- мало часу для маринування;
- замало маринаду;
- обрали жорстку частину мʼяса.
Тримайте у фокусі ці 3 пункти – і вашому шашлику нічого не буде загрожувати.
Як приготувати смачний шашлик?
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячого ошийка;
– 300 грамів цибулі;
– 50 грамів домашньої аджики;
– 20 грамів олії;
– 1 пачка приправи для шашлику;
– сіль до смаку.
Приготування:
- М’ясо наріжте невеликими шматками.
- Цибулю очистіть і поділіть на півкільця, після чого додайте до м’ясних шматочків.
- Заправте аджикою, сіллю, спеціями та олією, добре перемішайте й залиште маринуватися.
- Підготовлене м’ясо нанизуйте на шампури та обсмажте на мангалі до готовності.
- Подавати найкраще разом із маринованою цибулею.
Смачного!
Яке м'ясо найкраще підійде для шашлику?
- Свинячий ошийок завжди буде гарним вибором.
- В ньому дуже ніжне мʼясо, а також достатня кількість жирових прожилок.