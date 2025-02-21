Припиніть негайно: 3 помилки, які псують ваш борщ

Борщ – візитівка української кухні. Він славиться своїм насиченим ароматом і неповторним смаком. Багато господинь прагнуть опанувати цей кулінарний шедевр, часто дотримуючись традиційних рецептів. Однак, завжди щось йде не так.

Щоб отримати ароматний, солодкий та яскравий борщ важливо уникати трьох ключових помилок. Тоді страва буде по-справжньому блискучою, пише 24 Канал з посиланням на Главред.

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3 помилки при варінні борщу

Експерти рекомендують починати приготування бульйону з того, що помістити м'ясо в холодну воду. При варінні м'яса в окропі може вийти менш наваристий бульйон, що є важливим у справжньому борщі.

Варіть бульйон з відкритою кришкою, щоб мінімізувати піноутворення. Також, щоб борщ зберігав свій фірмовий глибокий червоний колір, господиням слід уникати надмірного кипіння вже після додавання овочів.

Додавати в борщ треба вже відварений тертий буряк. Сирий тертий буряк навряд чи дасть бажаний відтінок або смак у страві. Це стосується і солі – якщо посолити страву занадто пізно, буряк може набути небажаного червоного відтінку.

Рекомендують солити борщ перед додаванням буряка. Якщо зробити це в самому кінці, то буряк може втратити колір і стане неприємно рудим.



Помилки при варінні борщу / Pexels

Також однією з основних помилок є надмірне обсмажування цибулі та моркви. Замість цього рекомендується злегка підрум'янити овочі з томатним соусом або пастою.

Кухарі радять додавати засмажку до борщу наприкінці процесу приготування. Тривале варіння може призвести до втрати характерних солодких карамельних ноток, що погіршить загальний смак та вигляд страви.

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