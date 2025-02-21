Чтобы получить ароматный, сладкий и яркий борщ важно избегать трех ключевых ошибок. Тогда блюдо будет по-настоящему блестящим, пишет 24 Канал со ссылкой на Главред.

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3 ошибки при варке борща

Эксперты рекомендуют начинать приготовление бульона с того, что поместить мясо в холодную воду. При варке мяса в кипятке может получиться менее наваристый бульон, что является важным в настоящем борще.

Варите бульон с открытой крышкой, чтобы минимизировать пенообразование. Также, чтобы борщ сохранял свой фирменный глубокий красный цвет, хозяйкам следует избегать чрезмерного кипения уже после добавления овощей.

Добавлять в борщ надо уже отваренную тертую свёклу. Сырая тертая свёкла вряд ли даст желаемый оттенок или вкус в блюде. Это касается и соли – если посолить блюдо слишком поздно, свёкла может приобрести нежелательный красный оттенок.

Рекомендуют солить борщ перед добавлением свёклы. Если сделать это в самом конце, то свёкла может потерять цвет и станет неприятно рыжей.



Ошибки при варке борща / Pexels

Также одной из основных ошибок является чрезмерное обжаривание лука и моркови. Вместо этого рекомендуется слегка подрумянить овощи с томатным соусом или пастой.

Повара советуют добавлять зажарку в борщ в конце процесса приготовления. Длительная варка может привести к потере характерных сладких карамельных ноток, что ухудшит общий вкус и вид блюда.

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