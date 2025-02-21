Щоб отримати ароматний, солодкий та яскравий борщ важливо уникати трьох ключових помилок. Тоді страва буде по-справжньому блискучою, пише 24 Канал з посиланням на Главред.

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3 помилки при варінні борщу

Експерти рекомендують починати приготування бульйону з того, що помістити м'ясо в холодну воду. При варінні м'яса в окропі може вийти менш наваристий бульйон, що є важливим у справжньому борщі.

Варіть бульйон з відкритою кришкою, щоб мінімізувати піноутворення. Також, щоб борщ зберігав свій фірмовий глибокий червоний колір, господиням слід уникати надмірного кипіння вже після додавання овочів.

Додавати в борщ треба вже відварений тертий буряк. Сирий тертий буряк навряд чи дасть бажаний відтінок або смак у страві. Це стосується і солі – якщо посолити страву занадто пізно, буряк може набути небажаного червоного відтінку.

Рекомендують солити борщ перед додаванням буряка. Якщо зробити це в самому кінці, то буряк може втратити колір і стане неприємно рудим.



Помилки при варінні борщу / Pexels

Також однією з основних помилок є надмірне обсмажування цибулі та моркви. Замість цього рекомендується злегка підрум'янити овочі з томатним соусом або пастою.

Кухарі радять додавати засмажку до борщу наприкінці процесу приготування. Тривале варіння може призвести до втрати характерних солодких карамельних ноток, що погіршить загальний смак та вигляд страви.

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