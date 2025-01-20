Чи треба вимочувати курку перед приготування: відповідь здивує багатьох

Курка зарекомендувала себе як основний інгредієнт у багатьох кулінарних творіннях. Універсальна за своєю природою, вона може бути приготована як основна страва або використана для доповнення інших страв.

І деякі господині припустили, що замочування курки перед приготуванням може покращити смак кінцевої страви. На їх думку, це актуально для птиці з ферм, де їм дають гормони та антибіотики. Чи дійсно треба замочувати курку, розповідає 24 Канал.

Читайте також Господиням на замітку: додайте ці 2 інгредієнти й деруни вже ніколи не темнітимуть

Чи треба вимочувати курку перед приготуванням

У нещодавньому роз'ясненні експерти заявили, що просте вимочування у воді не змінює склад м'яса птиці. Вони підкреслюють, що всі присутні гормони та антибіотики залишаться недоторканими, попри процес замочування.

Важливо правильно видалити шкідливі речовини з м'яса – зокрема, зливати початкову воду, яка використовувалася для варіння туші, перед тим, як додавати свіжу воду для продовження приготування. Цей метод вважається найбільш ефективним і логічним підходом до забезпечення безпечного споживання.

Експерти вказують на те, що існує значна ймовірність того, що всі антибіотики, гормони та інші шкідливі для здоров'я людини речовини випаруються з курячого м'яса.

А ви знаєте: як правильно морозити м'ясо та скільки його можна зберігати.