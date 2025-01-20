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20 января 2025, 12:38
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Надо ли вымачивать курицу перед приготовлением: ответ удивит многих

Марта Касиянчук

Курица зарекомендовала себя как основной ингредиент во многих кулинарных творениях. Универсальная по своей природе, она может быть приготовлена как основное блюдо или использована для дополнения других блюд.

И некоторые хозяйки предположили, что замачивание курицы перед приготовлением может улучшить вкус конечного блюда. По их мнению, это актуально для птицы с ферм, где им дают гормоны и антибиотики. Действительно ли надо замачивать курицу, рассказывает 24 Канал.

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Надо ли вымачивать курицу перед приготовлением

В недавнем разъяснении эксперты заявили, что простое вымачивание в воде не меняет состав мяса птицы. Они подчеркивают, что все присутствующие гормоны и антибиотики останутся нетронутыми, несмотря на процесс замачивания.

Важно правильно удалить вредные вещества из мяса – в частности, сливать начальную воду, которая использовалась для варки туши, перед тем, как добавлять свежую воду для продолжения приготовления. Этот метод считается наиболее эффективным и логичным подходом к обеспечению безопасного потребления.

Эксперты указывают на то, что существует значительная вероятность того, что все антибиотики, гормоны и другие вредные для здоровья человека вещества испарятся из куриного мяса.

А вы знаете: как правильно морозить мясо и сколько его можно хранить.