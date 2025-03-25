25 березня, 23:45
Склянка кефіру і яйце – а результат як в ресторані: простий торт, за який цілують руки
Цей простий торт стане для вас та ваших рідних справжнім подарунком. А гості подумають, що ви навчалися кондитерської майстерності!
Цей десерт оцінить кожна українська господиня. Навіть коли часу обмаль, ви можете створити шедевр з найпростіших інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Савківчанка".
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Рецепт простого торта
- Час: 1 година + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1 склянка кефіру;
– 1 склянка цукру;
– 1 чайна ложка какао;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 терте яблуко;
– 2 склянки борошна.
Для крему:
– 2 склянки сметани;
– 1 склянка цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру.
Приготування:
- Розбийте яйце в глибоку миску, налийте кефір, додайте соду та перемішайте до початку реакції.
- Додайте цукор, какао, натерте яблуко і ретельно перемішайте. Поступово додайте просіяне борошно, вимішуючи тісто до консистенції густої сметани.
- Змастіть форму для випікання олією та вилийте тісто. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 40 хвилин.
- Перевірте готовність дерев’яною шпажкою. Дайте пирогу охолонути та розріжте на три коржі. Збийте сметану з цукром і ванільним цукром до загустіння.
- Рясно змастіть коржі сметанним кремом, включаючи боки та верх.
- За бажанням, прикрасьте боки торта подрібненим печивом, а верх – натертим шоколадом.
- Залиште торт у холодильнику на 2 – 3 години для просочення.
Смачного!
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