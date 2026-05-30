Найпухкіші оладки з нотками цитрусових: починати день треба з такого сніданку

Панкейки або оладки – це завжди про гарний початок дня. Пухке тісто та улюблений солодкий додаток точно зроблять ваш день.

Цей варіант вічної класики вразить вас своєю ніжністю та особливим фруктовим акцентом. Не забудьте улюблене варення або згущене молоко, щоб отримати від сніданку максимум емоцій, розповідає yanni.cooking. Як приготувати панкейки з цитрусовими нотками? Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 50 грамів цукру;

– 300 грамів рікотти;

– 1 – 2 чайні ложки лимонного соку + цедра з половинки лимона;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 70 грамів борошна;

– 6 грамів розпушувача;

– дрібка солі;

– вершкове масло для смаження. Приготування: У глибокій мисці ретельно збийте яйця зі звичайним цукром, після чого додайте до маси сир рікотта, свіжовичавлений лимонний сік та дрібно натерту цедру, вимішуючи все до абсолютної однорідності. Далі всипте кукурудзяний або картопляний крохмаль, пшеничне борошно, розпушувач і дрібку солі, щоб замісити ніжне, достатньо густе, але не рідке тісто, яке має повільно й важко сповзати з ложки. Готову масу акуратно викладайте порційними ложками на добре розігріту пательню, змащену невеликою кількістю вершкового масла або олії. Обсмажуйте млинці на мінімальному вогні під закритою кришкою приблизно по три хвилини з кожного боку, поки на поверхні не з'явиться апетитна золота скоринка.