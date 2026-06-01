1 червня, 06:20
Таких пишних млинців ви ще не бачили: тепер ви будете готувати їх лише так
Ніжні млинці завжди будуть чудовою опцією для сніданку. Головне – зробити їх максимально пухкими.
Секрет цих чудових млинців полягає в окремому збиванні білка. Завдяки цьому текстура млинців виходить особливо ніжною та повітряною, розповідає TikTok tak.smachno.tyt.
Як приготувати пишні панкейки
Інгредієнти:
– 4 жовтки;
– 60 грамів борошна;
– 60 мілілітрів молока;
– 4 білки;
– 4 грами лимонного соку або дрібка лимонної кислоти;
– 60 грамів цукру;
– 4 грами кукурудзяного крохмалю;
– 1 столова ложка маку.
Приготування:
- У глибокій мисці збийте жовтки з молоком і порціями вмішайте вінчиком просіяне борошно.
- Білки перед роботою потримайте в морозилці 15 хвилин до появи крижаної кірки по краях.
- Збивайте білки міксером, починаючи з малих обертів і поступово збільшуючи швидкість, додавши лимонний сік або кислоту.
- Коли утвориться піна, порційно введіть цукор, а наприкінці – кукурудзяний крохмаль. Готова маса не повинна випадати при перевертанні миски.
- Обережно, по ложці, вмішайте білки в жовткову основу рухом знизу вгору, після чого всипте мак.
- Добре розігрійте пательню, змастіть краплею олії за допомогою серветки й висадіть панкейки кондитерським мішком рухом знизу вгору.
- Плесніть на дно пательні ложку води й одразу накрийте кришкою. Смажте на середньому вогні 3 – 4 хвилини, потім переверніть, підлийте ще трохи води й готуйте під кришкою ще 4 – 5 хвилин, не відкриваючи її.