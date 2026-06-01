Таких пишних млинців ви ще не бачили: тепер ви будете готувати їх лише так

Ніжні млинці завжди будуть чудовою опцією для сніданку. Головне – зробити їх максимально пухкими.

Секрет цих чудових млинців полягає в окремому збиванні білка. Завдяки цьому текстура млинців виходить особливо ніжною та повітряною, розповідає TikTok tak.smachno.tyt. Як приготувати пишні панкейки Інгредієнти:

– 4 жовтки;

– 60 грамів борошна;

– 60 мілілітрів молока;

– 4 білки;

– 4 грами лимонного соку або дрібка лимонної кислоти;

– 60 грамів цукру;

– 4 грами кукурудзяного крохмалю;

– 1 столова ложка маку. Млинці наче на картинці: дивіться відео Приготування: У глибокій мисці збийте жовтки з молоком і порціями вмішайте вінчиком просіяне борошно. Білки перед роботою потримайте в морозилці 15 хвилин до появи крижаної кірки по краях. Збивайте білки міксером, починаючи з малих обертів і поступово збільшуючи швидкість, додавши лимонний сік або кислоту. Коли утвориться піна, порційно введіть цукор, а наприкінці – кукурудзяний крохмаль. Готова маса не повинна випадати при перевертанні миски. Обережно, по ложці, вмішайте білки в жовткову основу рухом знизу вгору, після чого всипте мак. Добре розігрійте пательню, змастіть краплею олії за допомогою серветки й висадіть панкейки кондитерським мішком рухом знизу вгору. Плесніть на дно пательні ложку води й одразу накрийте кришкою. Смажте на середньому вогні 3 – 4 хвилини, потім переверніть, підлийте ще трохи води й готуйте під кришкою ще 4 – 5 хвилин, не відкриваючи її.