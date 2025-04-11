Ніжність, яка підкорить всіх: готуємо легендарний польський торт
Поляки надають цьому торту чільне місце серед десертів. І недарма – ніжність цього багатошарового витвору справді вражає.
Цей польський торт уособлює ідеальне поєднання солодких та фруктових акцентів. Мʼякий бісквіт, фруктове пюре, 2 креми – перед таким просто неможливо встояти, розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.
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Рецепт польського торта
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
бісквіт:
– 6 яєць;
– 1 стакан цукру;
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 3/4 чайної ложки розпушувача;
заварний крем:
– 800 мілілітрів соку;
– 120 грамів ванільного пудингу;
– 250 грамів вершкового масла;
крем:
– 500 мілілітрів вершків 30%;
– 250 грамів маскарпоне;
– 4 столові ложки цукрової пудри;
додатково:
– 50 грамів молочного шоколаду.
Приготування:
- Розпочинаємо з бісквіта. Відокремлюємо білки від жовтків і збиваємо білки з цукром до міцної піни. Потім поступово додаємо жовтки, пшеничне борошно та розпушувач.
- Отриману масу виливаємо у форму розміром 28 на 18 сантиметрів, застелену папером для випікання. Ставимо в розігріту до 175 градусів духовку на 35 хвилин. Після випічки даємо бісквіту охолонути.
- Виливаємо пудинг у миску, додаємо 200 мілілітрів соку та перемішуємо. Залишок соку доводимо до кипіння, додаємо розчинений пудинг і варимо все на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Відставляємо охолоджуватися.
- М’яке вершкове масло збиваємо і поступово додаємо до нього охолоджений пудинг. Отриманим кремом змащуємо остиглий бісквіт.
- Охолоджуємо вершки та збиваємо їх з цукровою пудрою. Потім поступово додаємо маскарпоне і продовжуємо збивати.
- Отриманим кремом покриваємо пудинговий корж. Посипаємо тертим шоколадом і ставимо в холодильник на кілька годин, а найкраще — на ніч.
Смачного!
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