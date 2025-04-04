Ситне задоовлення для всієї сім'ї: рецепт улюблених чанахів з квасолею та м'ясом
Чанахи – це ідеальний варіант для сімейної вечері. Ця страва не просто дуже ситна, а й тішить довершеним смаком.
Ця зірка грузинської кухні точно повинна бути частим гостем на вашому столі. Однак 24 Канал пропонує трішки поекспериментувати та приготувати львівський варіант чанахів – з квасолею.
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Рецепт чанахів з м'ясом та квасолею
- Час: 3 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 700 грамів свинин;
– 600 грамів картоплі;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 склянка червоної квасолі;
– 7 зубчиків часнику;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 2 столові ложки смальцю;
– 4 столові ложки борошна;
– 1 лавровий лист;
– сіль, чорний мелений перець, зелень петрушки, олія, мелена паприка.
Приготування:
- Червону квасолю замочіть на ніч, а потім варіть до готовності протягом 1 – 2 годин.
- Очищені цибулю та моркву наріжте дрібними кубиками та натріть на тертці відповідно.
- Картоплю наріжте великими шматками та обсмажте на олії до напівготовності.
- Свинину наріжте шматочками та обсмажте на сильному вогні, додайте смалець, цибулю та моркву, тушкуйте 10 – 15 хвилин.
- Додайте томатну пасту або помідори, тушкуйте ще 5 – 20 хвилин.
- У великій каструлі закип'ятіть 3 л води, додайте смажену картоплю та варену квасолю.
- Потім додайте обсмажені овочі з м'ясом, подрібнений часник, зелень, лавровий лист та спеції, варіть 10 хвилин.
- Обсмажте борошно на сухій сковороді до золотистого кольору, розведіть бульйоном, влийте в каструлю, перемішайте та прокип'ятіть 5 хвилин. Подавайте в тарілках або глиняних горщиках.
Смачного!
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