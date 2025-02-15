Без яєць та випічки: готуємо "хайповий" дубайський тірамісу

Дубайський шоколад став хітом соціальних мереж, однак є схожі десерти, які куди легші у приготуванні. Наприклад, дубайський тірамісу, який дозволить відчути особливу насолоду.

Поєднання шоколаду та фісташок створює унікальну смакову гармонію, за яку ми так любимо десерти. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Moje gotowanie та приготувати дубайський тірамісу, який зробить з вас справжню зірку кулінарії.

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Рецепт дубайського тірамісу

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: Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів тіста катаїфі (300 – основа, 100 – прикраса);

– 2 банки фісташкового крему (по 200 грамів);

– 2 упаковки маскарпоне (по 250 грамів);

– 1 маленькі вершки 36%;

– 1 білий шоколад;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– фісташки для посипання;

шоколадна глазур:

– чорний шоколад;

– 100 мілілітрів вершків 30%.

Приготування:

Розріжте тісто катаїфі на шматочки довжиною 4 – 5 сантиметрів. Викладіть нарізане тісто на суху сковорідку і обсмажуйте, постійно помішуючи, до золотистого кольору. Додайте фісташковий крем і ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Розділіть масу на 4 частини. Відкладіть 1/3 для прикраси торта. Викладіть решту маси на застелену пергаментом форму для випікання. Ретельно утрамбуйте і розрівняйте. Поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин. Приготуйте сирний крем з маскарпоне: розтопіть білий шоколад у мікрохвильовій печі або на водяній бані та залиште остигати. Змішайте маскарпоне, вершки і 2 столові ложки цукрової пудри. Додайте розтоплений шоколад і перемішайте до отримання однорідної маси. Викладіть крем на основу з тіста катаїфі та фісташкового крему. Розрівняйте та поставте в холодильник мінімум на 2 години. Приготуйте шоколадну глазур: у каструлю з товстим дном вилийте вершки, додайте подрібнений шоколад. Нагрівайте, постійно помішуючи, до утворення однорідної маси без грудочок. Злегка остиглий шоколадний крем вилийте на корж і рівномірно розподіліть по поверхні. Викладіть залишки тіста катаїфі з фісташковим кремом по колу, центр прикрасьте фісташковим кремом і посипте подрібненими фісташками. Поставте десерт у холодильник, щоб він добре застигнув.

Смачного!

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