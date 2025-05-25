Найпростіший варіант улюбленої закуски: як приготувати форшмак із сардин

Форшмак – справжня зірка одеської кухні. Насолодитися ним можна завжди, навіть якщо під рукою лише найдешевші інгредієнти.

Якщо ви потребуєте апетитної намазки на бутерброди, то кращої ідеї за форшмак просто не знайти. 24 Канал радить обовʼязково спробувати найпростішу версію цієї закуски, рецептом якої поділився портал "На пенсії".

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Рецепт форшмаку із сардини

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів консервованої сардини;

– 1 цибулина;

– 3 яйця;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка спецій та приправ;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Яйця зваріть круто, остудіть і очистіть від шкаралупи. З рибних консервів злийте всю рідину, саму рибу покладіть у чашу блендера. Додайте нарізану цибулю та варені яйця, подрібніть усе до однорідної маси. До готової суміші додайте сіль, перець та спеції. Ще раз дуже добре перемішайте.

Смачного!

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